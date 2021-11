Hubble, altro regalo dallo spazio: rara nebulosa sorpresa, e la foto è spettacolare

Trent'anni non son molti per un essere umano, ma evidentemente lo sono per un telescopio spaziale, anzi per "il" telescopio spaziale, alla luce delle spettacolari immagini che ci dona puntualmente. Hubble, la lente d'ingrandimento spaziale della NASA, recentemente ha sofferto più di qualche acciacco, ma dopo qualche palpitazione per i tecnici (e per gli appassionati) da buon Highlander torna puntualmente a regime, e adesso ne ha fatta un'altra delle sue.

Mentre osservava la nebulosa NGC 1977 - che a sua volta è inserita in un complesso di tre chiamato The Running Man, "l'uomo in corsa" - Hubble ha sorpreso un oggetto di Herbig-Haro (HH), ossia una tipologia di nebulosa non semplice da intercettare generata dal contatto a velocità supersoniche, centinaia di chilometri al secondo, tra il gas ionizzato emesso da una stella appena nata e l'insieme di gas e polveri, più denso, che insiste intorno. Il fenomeno dà vita a delle enormi onde d'urto, nel caso specifico all'oggetto di Herbig-Haro contrassegnato con il numero 45 - HH 45, appunto.