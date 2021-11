Beaver Moon: ecco il timelapse dell'eclissi lunare più lunga del secolo

Lo scorso venerdì 19 novembre è stato il giorno della Beaver Moon eclipse, l'eclissi lunare parziale più lunga del secolo; anzi, per la precisione la più lunga da 580 anni. Un'eclissi parziale che però si è avvicinata parecchio a una totale, considerato che il nostro pianeta ha proiettato la sua ombra sul nostro satellite oscurando il 97% del disco lunare, con il picco intorno alle ore 4 del mattino EST e le 10 del mattino in Italia.

Proprio per questo motivo, alle nostre latitudini non si è potuto apprezzare il fenomeno al massimo delle sue potenzialità, mentre è andata meglio a chi l'ha osservato dal Nord, Centro e Sud America e in alcune parti di Australia, Europa e Asia. Ma niente paura: grazie a internet, tutto è possibile, e così possiamo recuperare lo spettacolo grazie a un timelapse proveniente dagli Stati Uniti.