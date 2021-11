Vita sulla Luna, le emozioni degli astronauti nelle lunghe missioni simulate sulla Terra

Nonostante il ritorno sulla Luna sia stato posticipato di un anno, non mostrano rallentamenti i test internazionali per la simulazione sulla Terra di una lunga permanenza dell'uomo sulla Luna e su Marte. A tal proposito si citano le sperimentazioni avviate tempo fa a Dubai, cui sono seguite negli anni seguenti quelle presso il Johnson Space Center della NASA e la recente prova svoltasi nel deserto del Negev in Israele. E pure la Russia - con Roscosmos - ha in corso un programma di ricerca denominato Sirius (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station), che vede coinvolti come partner l'Institute of Biomedical Problems di Mosca, la NASA e specialisti da diversi Paesi tra cui Russia, USA, Germania, Francia, Italia e Belgio.

Le simulazioni di Sirius sono al momento tre: la prima è avvenuta nel 2017 ed ha avuto una durata di soli 17 giorni, la seconda nel 2019 è stata lunga quattro mesi. E ora, a Mosca, è stato dato il via a un nuovo esperimento in cui sei volontari - tre dalla Russia, due dagli USA, uno dagli EAU - simuleranno la vita sulla Luna per ben otto mesi. Sirius-21 è appena iniziato, visto che i sei "astronauti" sono "partiti" il 4 novembre, 12 giorni fa. Così come in passato, verranno raccolte utili informazioni di tipo prevalentemente psicologico, al fine di verificare i comportamenti di ciascun partecipante della missione e le loro interrelazioni.