Heinz Marz Edition: ecco il ketchup con pomodori coltivati in condizioni marziane

Su Marte c'è acqua e un giorno ci sarà anche il ketchup. Non sappiamo se i progetti di Elon Musk per una colonizzazione umana di Marte si avvereranno pienamente, né di preciso quando. Ma quella visione prevede che molto presto le colonie marziane si mettano in proprio e comincino a coltivare il Pianeta Rosso. Per vedere una salsa marziana, però, non bisognerà aspettare quel momento. Heinz, la celebre società agroalimentare USA fondata nel 1869, ha infatti svelato il suo ketchup "Marz Edition" prodotto utilizzando gli stessi pomodori di sempre, ma coltivandoli in un ambiente che simula le condizioni marziane. Un ketchup dell'altro mondo, insomma, ma ottenuto ancora in questo.

L'Heinz Tomato Ketchup Marz Edition non è destinato a divenire un prodotto commerciale (almeno non per ora). Si tratta di un'operazione che intreccia marketing e scienza, con l'obiettivo di comprendere come coltivare pomodori ketchup di alta qualità anche in un contesto difficile come quello marziano. Con applicazioni, quindi, che in futuro potrebbero essere tutte terrestri prima ancora che siderali: se è possibile ricavare il ketchup dal Pianeta Rosso, allora anche le aree più aride della Terra potrebbero essere rese produttive con il giusto approccio e le giuste tecnologie. Heinz, per la realizzazione di questo progetto, ha collaborato con un team di 14 astrobiologi dell'Aldrin Space Institute con cui ha riprodotto le condizioni marziane del suolo, della temperatura e dell'acqua, ha selezionato i semi e ha studiato le tecniche agricole più adatte per ottenere il risultato finale.



Lo scopo non era solo ottenere una bottiglia di ketchup, ma ottenere un ketchup capace di passare con successo il controllo qualità Heinz, senza compromessi in termini di gusto: una missione che alla fine è riuscita. Di sicuro sembra essere la salsa ideale per i Tacos degli astronauti sulla ISS (curiosità a margine: i prodotti Heinz sono da anni realmente presenti sulla Stazione Spaziale Internazionale).

Il Dr. Andrew Palmer, alla guida del team di scienziati che ha seguito il progetto, ha presentato per la pubblicazione scientifica il primo dei tre articoli che descrivono il lavoro svolto con Heinz, e si è espresso così sul senso dell'operazione:

Prima d'ora, la maggior parte degli sforzi per scoprire modi per crescere in condizioni simulate su Marte erano studi sulla crescita delle piante a breve termine. Ciò che ha fatto questo progetto è guardare alla raccolta di cibo a lungo termine.

Ottenere un raccolto di qualità tale da diventare Heinz Tomato Ketchup era il risultato che volevamo e l'abbiamo raggiunto. Lavorare con i "Tomato Masters" di Heinz ci ha permesso di vedere quali sono le possibilità per la produzione alimentare a lungo termine anche oltre l'orizzonte terrestre.

Cristina Kenz, Chief Growth Officer per per Kraft Heinz International Zone, ha commentato con soddisfazione il risultato raggiunto: Siamo entusiasti che il nostro team di esperti sia stato capace di coltivare pomodori in condizioni di un altro pianeta. Dall'analisi del suolo su Marte di due anni fa alla raccolta di oggi, è stato un viaggio che ha dimostrato come Heinz Tomato Ketchup sarà ancora apprezzato ovunque dalle generazioni future.