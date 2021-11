Vichinghi in America 1000 anni fa, ci sono le prove negli anelli degli alberi

Una delle poche date che si ricordano fin dai tempi della scuola è quella della scoperta dell'America: 1492. In teoria è corretta, ma come ben sappiamo Cristoforo Colombo non è stato il primo europeo ad aver messo piede sul suolo americano. É stato infatti ormai dimostrato storicamente e scientificamente come il primato sia da attribuire al popolo vichingo, che dalla Scandinavia si è via via insediato prima in Islanda, poi in Groenlandia, spingendosi fino a Terranova, in Canada.

Dunque che siano i Vichinghi i primi ad aver scoperto l'America non ci sono dubbi. Dubbi che però restano sul quando ciò sia avvenuto: per risolvere l'enigma ci si è affidati alla dendrocronologia, ovvero allo "studio delle correlazioni tra gli accrescimenti annuali di alberi, a vita di solito plurisecolare, e i fattori climatici" (da Enciclopedia Treccani). Lo studio, intitolato "Evidence for European presence in the Americas in AD 1021" e pubblicato su Nature, spiega come la risposta sia nascosta negli anelli di accrescimento del legno proveniente da tre diversi alberi e utilizzato dai Vichinghi all'interno di un accampamento a l'Anse aux Meadows, Terranova, patrimonio dell'UNESCO dal 1978.