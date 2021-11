L'eclissi lunare più lunga del secolo è vicina, ma non sarà visibile in tutta Italia

Un eclissi lunare da record : quella che avrà luogo venerdì 19 novembre , infatti, sarà la più lunga del secolo (superando anche quella del luglio 2018 ). Il nostro pianeta proietterà infatti la sua ombra sul nostro satellite , con il picco del fenomeno previsto per le ore 4 ET, ovvero le 9 di mattina qui da noi, quando il 97% del disco lunare sarà oscurato e apparirà in virtù di ciò rossastro.

Secondo le stime comunicate dalla NASA, l'eclissi lunare parziale durerà in totale 3 ore, 28 minuti e 23 secondi: il tempo più lungo in assoluto tra le eclissi che si sono verificate dal 2001 fino ad oggi, e anche tra quelle che si verificheranno da oggi fino al 2100. Per i prossimi 8 decenni la nasa prevede altre 179 eclissi, con una media di due all'anno: tutte più brevi di quella in arrivo il 19 novembre. L'eclissi lunare successiva si verificherà poi il 16 maggio 2022.

Lo spettacolo, tuttavia, non sarà osservabile nella sua pienezza in Europa, dove la luna tramonterà prima che l'eclisse abbia termine. E anzi: in Italia alcune regioni non potranno proprio assistervi. Sarà infatti possibile vederlo solo in Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e infine anche in alcune zone della Sardegna e della Toscana.