Per via delle restrizioni di viaggio dovute al Covid, la nuova stagione del celebre programma Amazon Original, James May: Our Man in the USA è diventata James May: Our Man In Italy. La serie prodotta da Plum Pictures e New Entity sarà disponibile in esclusiva su Prime Video il prossimo anno in più di 240 Paesi e territori nel mondo e a quanto pare le riprese sono attualmente in corso.

In questa stagione James May si propone l'obiettivo di attraversare l’Italia in lungo e in largo, dalle coste siciliane baciate dal sole alle cime innevate delle Alpi, ma a quanto pare il suo recente tentativo di salutare il suo pubblico si è trasformato in una goffa traduzione probabilmente effettuata con Google Translate che sta scatenando una certa ilarità su Twitter...cosa mai avrà voluto dire James con questo criptico messaggio?