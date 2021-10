Homo bodoensis: secondo gli scienziati è lui il nostro antenato più vicino

All'interno di questo caos emerge la proposta del team internazionale guidata da Mirjana Roksandic dell'Università di Winnipeg, in Canada: e cioè il riconoscimento di una nuova specie, l'Homo bodoensis , che sarebbe l' antenata diretta dell'Homo sapiens . Il nome deriva da un cranio databile a 600.00 anni fa trovato in Etiopia, presso Bodo D'ar, nel 1976.

Il Plesitoscene medio, ribattezzato nel 2020 Chibanian, comprende un arco temporale che va da 770.000 anni fa a 126.000 anni fa, è un periodo chiave per l'evoluzione della nostra specie: il più antico DNA umano conosciuto risale proprio a questo periodo, e precisamente a 430.000 anni fa. Ma è anche un'era molto caotica da ricostruire: i paleontropologi chiamano il problema della ricostruzione puntuale e completa della discendenza umana "la confusione nel mezzo" , per via di tutte le specie che vanno sovrapponendosi e della difficoltà nell'isolare delle caratteristiche definitorie.

Un'acquisizione recente da cui l'ipotesi trae slancio è il fatto che le prove del DNA hanno dimostrato che alcuni fossili in Europa chiamati H. heidelbergensis non erano in realtà altro che dei primi Neanderthal, imponendo quindi la cancellazione di questa specie perché ridondante.

A confondere ulteriormente lo scenario c'è il fatto che i fossili africani ricondotti a questo periodo sono stati chiamati a volte Homo heidelbergensis, a volte Homo rhodesiensis - una specie, quest'ultima, mai pienamente accettata in seno alla comunità dei paleoantropologi.

L'Homo bodoensis si inserisce in questo contesto: si tratta di un nome che dovrebbe abbracciare la maggior parte degli esseri umani del Pleistocene medio dell'Africa e alcuni dell'Europa sudorientale - dove molti sono stati invece riclassificati come Neanderthal (di cui questa estate per la prima volta sono state trovate tracce anche in Medio Oriente).