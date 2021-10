Il mio cane è un genio: alla ricerca degli Einstein a quattro zampe

Forse non tutti si ricordano di Rico, border collie dalle spiccate doti intellettive capace di riconoscere più di 200 oggetti semplicemente sentendone il nome. É stato a lungo oggetto di studio, comprensibilmente, ed ora l'Università di Portsmouth, in Inghilterra, è alla ricerca del suo erede (o dei suoi eredi, ancora meglio). Il tam tam è già partito: rispondete all'appello solo se il vostro cane è intelligente, anzi, intelligentissimo.

Per essere ritenuto tale bisogna che il nostro amico a quattro zampe innanzitutto sia in carne ed ossa (il costoso Spot non è ammesso) e sia in grado di identificare almeno 20 oggetti. La ricerca si chiama Finding Rico (Alla ricerca di Nemo Rico), proprio in onore del cane che, una ventina di anni fa, aveva stupito il mondo scientifico per le sue capacità di comprensione e di memoria: si pensi infatti che era capace di ricordare le parole che gli erano state insegnate a distanza di settimane, e addirittura era in grado di mappare così velocemente l'informazione nel suo cervello da imparare le parole dopo averle sentite una sola volta.