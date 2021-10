La zanzara coreana che resiste al freddo è sempre più diffusa in Lombardia

La tesi secondo cui l'addio dell'estate porti con sé anche le odiatissime zanzare sta per essere smentito da un nuovo studio dell'Università degli Studi di Milano. Secondo una ricerca pubblicata di recente sulla rivista "Parasites & Vectors", una zanzara originaria dell'Asia Orientale, resistente alle basse temperature, si sta diffondendo copiosamente in Lombardia. Si chiama Aedes koreicus e il suo Paese d'origine è la Corea (potrebbe provenire da un'isola vulcanica sudcoreana del distretto di Jeju) sebbene sia diffusa anche in Giappone, Cina e Russia orientale. La sua presenza è stata di recente segnalata in molte regioni d'Europa, tra cui l'Italia, dove è stata rintracciata in buona parte del nord-est, con un focus appunto sulla Lombardia, e in alcuni regioni del Sud dove pare stia migrando.

In particolare, i ricercatori hanno rilevato la presenza massiva di questa zanzara coreana nell'area pedemontana e nelle pianure del nord Italia, con una concentrazione più elevata nella zona prealpina bergamasca e nel bresciano. Pare che uno dei canali di importazione della specie in quest'aria sia l'aeroporto internazionale di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, importante crocevia di merci e persone. In alternativa, si ipotizza che Aedes koreicus possa essere stata introdotta nel bergamasco da altre zone infestate dell'Italia e della Svizzera. Come affermato dagli studiosi, il suo ritrovamento nei territori prealpini orobici spiega l'adattamento di queste zanzare a condizioni climatiche e ambientali particolarmente rigide, complice il riscaldamento globale e altri fattori che contribuiscono alla diffusione delle specie aliene, come la disponibilità di "ospiti" e ambienti adatti alla riproduzione e allo sviluppo delle larve.

"La zanzara coreana è endemica in Giappone, nel nord della Cina, nella Corea del Sud e in alcune zone della Russia", ha spiegato Sara Epis, docente del Dipartimento di Bioscienze e coordinatrice della ricerca, come riporta RaiNews." È stata segnalata per la prima volta in Italia nel 2011 in provincia di Belluno, ad altitudini e condizioni climatiche inadatte per la sopravvivenza della maggior parte delle specie di zanzare. Da allora le segnalazioni nel nord Italia sono aumentate. Sottolineiamo che questa zanzara, a differenza delle note "sorelle" del genere Aedes, come appunto la zanzara tigre, tollera molto bene le basse temperature, tanto che ha già colonizzato un'ampia area collinare-montana del Veneto e Trentino".

La proliferazione di zanzare provenienti da altre aree del pianeta, come nel caso della zanzara tigre, è un fenomeno che preoccupa da anni gli studiosi e che rende sempre più necessarie indagini intensive. Le zanzare, infatti, sono animali potenzialmente rischiosi per gli esseri umani in quanto possibili vettori di agenti patogeni. Molti Stati hanno adottato misure per arginare la loro proliferazione, come fatto di recente dagli Stati Uniti nelle Florida Keys degli Stati Uniti, dove è stato stanziato un piano che prevede il rilascio di 750 milioni di unità geneticamente modificate per evitare la riproduzione della temuta Aedes aegypti, nota anche come zanzara della febbre gialla. Come dimostrano diversi esperimenti di laboratorio, l'Aedes koreicus, nello specifico, potrebbe essere veicolo di nematodi Dirofilaria immitis e Brugia malayi, così come di virus che causano la chikungunya e l'encefalite giapponese.

"L'identificazione di Ae. koreicus durante un campionamento non focalizzato sulla raccolta delle zanzare Aedes - si legge nello studio - evidenzia l'importanza dell'attività di monitoraggio e la necessità di una più ampia conoscenza delle vie di introduzione e delle nicchie ecologiche occupate da questa zanzara invasiva. Il chiarimento di alcuni aspetti della biologia della zanzara coreana, come le abitudini di puntura, insieme ad un approfondimento del suo stato di vettore, sarà fondamentale per valutare il rischio di diffusione di Ae. koreicus per la salute pubblica in Europa".