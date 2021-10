Russia batte Stati Uniti: girato il primo film nello Spazio

Dopo circa due settimane di riprese , alle 6.35 (ora italiana) di domenica scorsa, la navicella Soyouz MS-18 è atterrata in Kazakistan da dove era partita il 5 ottobre scorso . A bordo si trovavano l'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e l'astronauta Oleg Novitski. Il film - il nome provvisorio è "The Challenge" - racconta le vicenda di una chirurga che parte per lo Spazio per salvare la vita di un astronauta. Yulia Peresild, 37 anni, è diventata così la prima attrice a girare un film in orbita, dopo una fase di addestramento iniziata la primavera scorsa.

Si è conclusa con successo l'ultima 'missione spaziale' russa sulla ISS, virgolette d'obbligo perché scopo primario non è stato tanto studiare la nostra galassia, quanto portare a casa un primato: realizzare il primo film completamente girato nello Spazio . La Russia è riuscita a battere nell'impresa anche gli Stati Uniti, che sembravano in lizza per competere con un progetto a cui avrebbero dovuto partecipare SpaceX, la NASA e Tom Cruise .

Sfida non da poco anche per il regista, che durante la "produzione spaziale'' ha dovuto lavorare anche come operatore, truccatore e scenografo. Nel film appariranno come comparse anche i due astronauti che si trovano sulla ISS, mentre nella produzione figurano Roscosmos (l'agenzia spaziale russa) e Channel One (la televisione di stato russa).

Vicenda conclusa positivamente per la troupe, non senza un brivido - reale, nessuna finzione cinematografica - venerdì scorso. I test di accensione dei propulsori della Soyouz MS-18 sono durati più del previsto, causando un'inclinazione imprevista della ISS. La NASA e Roscosmos hanno impiegato circa 30 minuti per riprendere il controllo della stazione. Il personale della ISS non è mai stato in pericolo, ha assicurato l'agenzia aerospaziale russa.