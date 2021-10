Birra e formaggio, il pranzo dell'età del ferro è servito: lo svelano le paleo feci

Circa 3.000 anni ci separano dall'età del ferro, ma alcune abitudini degli uomini dell'epoca non sono molto diverse da quelle di oggi. Per esempio, determinate preferenze alimentari, come quelle per la birra e il blu cheese (un tipo di formaggio erborinato). Lo rivela il nuovo studio pubblicato su Cell Biology in cui sono stati analizzati dei particolari resti fossili, delle paleo feci risalenti a 2.600-2.700 anni fa trovate in Austria (presso Hallstatt-Dachstein/Salzkammergu, patrimonio mondiale dell'UNESCO) dove sorgevano antiche miniere di sale. Gli studiosi hanno esaminato DNA, proteine e microbi trovati nei campioni di feci, individuando due specie fungine comunemente usate per la produzione di birra e blu cheese:

Sembra che i minatori di Hallstatt abbiamo intenzionalmente applicato tecniche di fermentazione alimentare con microrganismi che sono ancora oggi utilizzati nell'industria alimentare - Frank Maixner, uno degli autori dello studio

Ma c'è di più. La dieta europea dell'epoca era anche ricca di carboidrati e fibre, i fagioli costituivano la principale fonte di proteine, mentre prodotti animali, frutta e noci venivano consumati in misura più ridotta. Era quindi una dieta principalmente basata su prodotti vegetali, non lavorati. Circostanza che suggerisce come il microbioma intestinale di questi antichi minatori fosse molto simile a quello delle attuali popolazioni non occidentali.

L'aspetto più importante dello studio riguarda proprio il fatto che già all'epoca, in Europa, venissero regolarmente utilizzati cibi fermentati, è il segno di un legame molto forte tra passato e presente che non sempre si riesce a cogliere, divisi da migliaia di anni di storia. Ulteriori studi potranno forse svelare come venivano applicate le tecniche di fermentazioni per produrre i cibi dell'epoca, compresa questa sorta di ''proto-birra".

Non bisogna però sorprendersi: se è vero che si tratta del primo studio che dimostra come l'uomo europeo dell'età del ferro mangiasse blue cheese e bevesse birra, ce ne sono altri che hanno già dimostrato che un paio di millenni prima la bevanda era già diffusa in oriente.