A letto col meteorite: roccia spaziale si abbatte sul cuscino, donna rischia la vita

Ci sono poche probabilità che un intero asteroide colpisca la Terra in un arco temporale limitato , come può essere quello delle nostre vite, ma ce ne sono molte di più che frammenti di corpi celesti riescano ad attraversare l'atmosfera terrestre e a raggiungere la superficie del pianeta. Ne dà ulteriore dimostrazione la vicenda vissuta da una donna canadese che ha rischiato di essere colpita da un meteorite... mentre dormiva nel suo letto .

Facile intuire quali potrebbero essere stati gli effetti sulla persona derivanti dall'impatto di un oggetto in caduta sulla Terra, di quelle dimensioni e con quel peso. La donna ha quindi chiamato la polizia che ha iniziato a indagare sulla possibile origine dell'indesiderato ospite. Si era ipotizzato che potesse coincidere con un sito vicino all'abitazione (Kicking Horse Canyon) in cui era presente un cantiere autostradale, ma un rappresentate di un'impresa di costruzioni ha assicurato che non si erano verificate esplosioni quella notte. La stessa fonte ha invece confermato di aver notato un forte bagliore nel cielo.