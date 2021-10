Tardigrado intrappolato nell'ambra per 16 milioni di anni, l'incredibile scoperta

Il tardigrado in questione è rimasto conservato per ben 16 milioni di anni nella resina appiccicosa dell'albero, evento che ha decretato la sua morte, e ora che è stato scoperto è diventato rapidamente una celebrità all'interno della comunità scientifica. Appartenente alla specie Paradoryphoribius chronocaribbeus, il piccolo esemplare è lungo circa mezzo millimetro ed ecco come appare alla vista attraverso l'uso di un microscopio.

Spesso le più grandi scoperte vengono fatte casualmente , ed è notizia recente che un rarissimo fossile di tardigrado , noto anche con il soprannome di orso d'acqua, sia stato trovato in perfetto stato di fossilizzazione all'interno dell'ambra proveniente dalla regione La Cumbre della Repubblica Domenicana, nota per i numerosi depositi di questo materiale. Questa tipologia di ambra si differenzia da quella baltica per la sua maggiore trasparenza e da sempre è luogo privilegiato per la scoperta di fossili antichi, spesso ritrovati intrappolati al suo interno.

I tardigradi sono conosciuti anche con il soprannome di "orsi d'acqua" per via del loro bizzarro aspetto se visti al microscopio, e sono considerati quasi invincibili a causa di alcune particolari caratteristiche: vivono tranquillamente in assenza d'ossigeno e riescono a tollerare l'assenza d'acqua per 5 anni disidratandosi, arrivando addirittura a 30 anni quando entrano in stato dormiente. Il freddo non rappresenta una grande minaccia, poiché possono sopravvivere per giorni a temperature fino a -200 gradi celsius. Anche alti livelli di radiazioni sono quasi una carezza, così come elevati livelli di pressione (sopravvivono anche a valori 6 volte maggiori rispetto a quelli dei fondali oceanici). Per queste motivazioni sono stati recentemente utilizzati anche sulla ISS per alcuni esperimenti scientifici in condizione di microgravità.

Il tardigrado scoperto nell'ambra è stato inizialmente scambiato per una piccola crepa, evento per nulla raro viste le dimensioni micrometriche, ma un'osservazione più attenta ha confermato i sospetti dei ricercatori come affermato dall'autore dello studio, Phil Barden.

"All'inizio ho pensato che fosse un artefatto nell'ambra, una crepa o una fessura che somigliava molto a un tardigrado"

Ma poi l'individuazione dei minuscoli artigli dell'animaletto hanno confermato tutti i sospetti e si è passati a un'analisi più approfondita. Gli scienziati sono stati in grado di osservare dettagli a livello di micron come l'apparato boccale dell'invertebrato e i suoi artigli aghiformi, 20-30 volte più sottili di un capello umano. Questo esemplare fossilizzato potrà raccontarci come i tardigradi sono cambiati nel tempo, e a quanto pare abbiamo ancora molto da imparare sulla loro evoluzione. Il fossile sarà successivamente trasferito all'American Museum of Natural History.