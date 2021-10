DNA usato come hard disk più piccolo al mondo, ora anche velocissimo

Le ricerche scientifiche sul DNA usato come supporto per la memorizzazione dei dati non sono una novità, se ne parla ormai da anni e hanno già tagliato traguardi significativi. Sono però nuove le tecniche usate per immagazzinare i dati all'interno o all'esterno delle cellule. L'avanzare della ricerca permette di ridurre gradualmente tempi e costi necessari per questo insolito sostituto dell'hard disk, anzi, meglio dire SSD, visto che i più recenti studi parlano della possibilità di velocizzare notevolmente la fase di scrittura dei dati nel DNA. I ricercatori della Northwestern University li hanno illustrati lunedì scorso parlando di un nuovo metodo che è oltre 10 volte più veloce nel trasferire le informazioni nel DNA rispetto alle altre soluzioni intracellulari che necessitano di ore. Uno studio dai risvolti potenzialmente molto fecondi, anche perché permetterebbe di studiare il comportamento dei neuroni e di scoprire così nuovi aspetti del funzionamento del cervello. Ma perché il DNA può essere considerato un'alternativa ad un hard disk? Gli studiosi della Northwestern lo spiegano così: Il nostro codice genetico è milioni di volte più efficiente nell'immagazzinare i dati rispetto alle soluzioni esistenti, che sono costose e utilizzano enormi quantità di energia e di spazio. In effetti, potremmo eliminare gli hard disk e archiviare tutti i dati digitali del pianeta in un paio di centinaia di libbre di DNA. Sfruttare il DNA significa quindi poter contare su un supporto di memorizzazione di dati ad alta densità, che può essere usato per innovare la tecnologia del biorilevamento, della bioregistrazione e naturalmente per provare a mandare in pensione le unità di storage tradizionali. Tutto questo a patto di renderlo effettivamente sfruttabile.

COME METTERE IL TURBO ALLA SCRITTURA DEI DATI SUL DNA

La soluzione dei ricercatori per accelerare il processo di archiviazione dei dati nel DNA passa per un nuovo sistema enzimatico usato per sintetizzare il DNA. Il sistema è in grado di registrare direttamente nelle sequenze di DNA segnali ambientali in rapida evoluzione. Keith E.J. Tyo, autore dello studio, spiega: La natura è brava a copiare il DNA, ma volevamo essere in grado di scrivere il DNA da zero. Il metodo per farlo ex vivo (fuori dal corpo) prevede una lenta sintesi chimica. Il nostro metodo è molto più economico perché l'enzima che sintetizza il DNA può essere direttamente manipolato. Le migliori soluzioni per la memorizzazione intracellulare sono più lente perché richiedono i passaggi meccanici dell'espressione proteica in risposta ai segnali, al contrario dei nostri enzimi che sono tutti espressi in anticipo e possono immagazzinare continuamente informazioni.

Il nuovo metodo si chiama TURTLES (Time-sensitive Untemplated Recording using Tdt for Local Enviromental Signals) e innova significativamente le tecniche usate sino ad ora: sintetizza un DNA del tutto nuovo, anziché copiarne un modello; si riducono così i tempi del processo di archiviazione e si ottiene una memorizzazione dei dati in alta risoluzione. Man mano che le DNA polimerasi continuano ad aggiungere basi, i dati vengono registrati nel codice genetico su una scala di minuti, perché i cambiamenti ambientali incidono sulla composizione del DNA che sintetizzano.

PERCHÈ È IMPORTANTE

Il metodo TURTLES, se opportunamente sviluppato e affinato, potrebbe portare benefici notevoli alla ricerca sul funzionamento del cervello umano. Con le tecniche attuali è possibile studiare solo una piccola frazione dei neuroni, ed avere una conoscenza limitata del loro funzionamento. La possibilità di collocare all'interno di ogni cellula cerebrale un "dispositivo di memorizzazione" consentirebbe agli scienziati di tenere traccia della risposta agli stimoli, con una risoluzione di livello cellulare e prendendo in esame molti milioni di neuroni.

Tralasciando le applicazioni per lo studio del corpo umano, TURTLES potrebbe rendere il DNA a tutti gli effetti un supporto di memorizzazione alternativo ai sistemi tradizionali, con benefici percepibili soprattutto in tutti gli scenari in cui bisogna tenere archiviata un'enorme mole di dati, per un lungo periodo, avendo bisogno di accedervi sono in determinate circostanze. Si pensi, ad esempio, al flusso video di un sistema di videosorveglianza che viene riesaminato quando si verifica un incidente o un furto. Infine, la tecnica potrebbe portare benefici alla tecnologia per trasformare frammenti di DNA in biorilevatori per il monitoraggio di agenti contaminanti: per esempio, la concentrazione di metalli pesanti nell'acqua potabile. Tutto questo richiederà però ancora del tempo: Stiamo ancora costruendo l'infrastruttura genomica e le tecniche cellulari di cui abbiamo bisogno per ottenere una solida registrazione intracellulare. Questo è una passo lungo la strada per raggiungere il nostro obiettivo a lungo termine.