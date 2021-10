Centinaia di piccole creature dall'aspetto preistorico avvistate in Arizona

Si chiamanoTriops, ma vengono identificati anche come gamberetti girino o gamberetti dinosauro e - considerazione non corretta - sono ritenuti fossili viventi. Si torna a parlare di queste piccole creature perché, a fine luglio, dopo un forte acquazzone estivo nei pressi del Monumento nazionale di Wupatki (Arizona) - questa volta uno degli effetti del cambiamento climatico fa nascere la vita e non la spazza via - sono uscite dalle loro uova e hanno iniziato a sguazzare nel lago artificiale venutosi a creare in un campo da baseball a seguito dei rovesci.

La comparsa di centinaia di Triops è un fatto raro, da qui lo stupore di visitatori e gestori della struttura che in un primo momento non hanno saputo come comportarsi: Sapevamo che c'era acqua nel campo da baseball, ma non ci aspettavamo che ci vivesse qualcosa. Poi un visitatore si è avvicinato e ci ha detto: Ehi, avete dei girini giù nel vostro campo da baseball. L'ho raccolto in mano, l'ho guardato e ho pensato Cos'è quello? Non ne avevo idea. Lauren Carter, lead ranger del Monumento nazionale di Wupakiti.

Eh sì, perché, per quanto piccoli questi crostacei non passano inosservati. Devono il loro nome al fatto che sono muniti di tre occhi; nella sostanza sono simili a piccoli granchi a ferro di cavallo (limuli). Le uova possono restare quiescenti per decenni, sino a quando una quantità di pioggia sufficiente crea specchi d'acqua con le condizioni necessarie per la schiusa, lo sviluppo dei Triops e la deposizione delle uova che daranno vita alla successiva generazione.

Uno degli aspetti più affascinanti di questi piccoli esseri è che assomigliano al Pokémon Kabuto la loro lunga storia: i loro antenati si sono evoluti durante il periodo Devoniano (419-359 milioni di anni fa), molto prima dei dinosauri, e il loro aspetto è cambiato molto poco da allora. Questo ha portato erroneamente a definirli fossili viventi, termini comunque inopportuni perché un'evoluzione c'è stata, solo la morfologia è rimasta molto fedele a quella degli antenati. Ci sono due generi della famiglia dei Triopsidae - i Triops e i Lepidurus - comprendenti un totale di 12 specie, quella avvistata nel campo di baseball, da una prima analisi, sembra essere riconducibile ai Tripos longicaudatus, si trovano in stagni di acqua dolce di breve durata (pozze primaverili). Questa specie di Tripos è diffusa nel nord, nel centro e nel sud America. Possono crescere sino a 4 centimetri e hanno un carapace (lo scudo dorsale) simile ad un elmetto - ogni riferimento a Kabuto è ancora una volta casuale. Gli esemplari avvistati Arizona, dopo la schiusa e diverse mute, hanno raggiunto lo stadio adulto in circa una settimana.

La storia non ha un perfetto lieto fine: i Triops possono vivere sino a 90 giorni, ma il lago artificiale si è prosciugato in 3-4 settimane, lasciandoli in balia di corvi e falchi notturni. Non si sa ancora quante uova i Triops siano riusciti a deporre prima che il lago si prosciugasse (e prima di finire in pasto agli uccelli).