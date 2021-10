La cometa più grande mai scoperta si muove verso il Sole

Era stato definito gigantesco l'asteroide che a luglio scorso è passato a 4,5 milioni di chilometri di distanza dalla Terra, ma i suoi 97-200 metri stimati di diametro sono nulla rispetto alle dimensioni di quella che potrebbe essere ricordata come la cometa più grande mai scoperta. In effetti, con circa 155 chilometri di diametro, C/2014 UN271 Bernardelli-Bernstein fa risultare inadeguati termini come grande o gigantesca, si potrebbe definire colossale a tal punto da oscurare un altro oggetto spaziale che viene monitorato con molta attenzione dagli scienziati, l'asteroide Bennu (565 metri nel punto più largo).

Il giudizio non cambia se si prendono in considerazione altri corpi celesti della stessa esatta tipologia (le comete): la maggior parte delle comete ha una larghezza che va da pochi chilometri a diverse decine di chilometri, alcune come Hale-Boop possono essere larghe sino a 80 chilometri A detenere precedentemente il record della cometa più grande era Sarabat, scoperta nel 1729 e con un diametro di 100 chilometri. Che C/2014 UN271 Bernadelli-Bernstein fosse enorme lo si era anticipato nelle settimane scorse, nuovi calcoli hanno permesso di definire il diametro con maggiore precisione.