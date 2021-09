Super raffreddamento: per la prima volta tessuti cardiaci tornano a battere

I ricercatori dell'Università di Berkley hanno compiuto importanti passi avanti nel settore della conservazione di tessuti e organi umani: sono riusciti a rianimare con successo del tessuto cardiaco umano , dopo che era stato conservato in uno stato di sotto congelamento e super raffreddato per 1-3 giorni . Un risultato sino ad ora mai raggiunto con le tecniche impiegate, che merita un approfondimento non senza aver prima riportato le parole del professore Boris Rubinsky, professore di ingegneria meccanica dell'Università di Berkley:

Congelamento isobarico : il materiale da congelare si trova a contatto con l'aria a pressione costante. I campioni vengono congelati sotto la pressione atmosferica. Il materiale diventa completamente solido. Congelamento isocoro : il materiale viene inserito in un contenitore rigido sigillato, privo d'aria, e riempito di liquido. Queste condizioni non lasciano spazio alla formazione di ghiaccio dannoso per le cellule, anche se la temperatura scende sotto lo zero. Il processo richiede anche meno energia rispetto al congelamento isobarico. Il materiale diventa solo parzialmente solido.

La prima cosa da chiarire è a cosa serve applicare la tecnica del super raffreddamento isocoro ai tessuti umani: l'obiettivo è impedire la formazione di cristalli di ghiaccio che potrebbero danneggiare il materiale biologico e che si creano ricorrendo alla più convenzionale tecnica del congelamento isobarico. In termini pratici, questa tecnica permettere di conservare a lungo e senza danni tessuti umani, con prospettive molto promettenti anche per quanto riguarda il trasporto di organi destinati ai trapianti.

I RISULTATI DELLA RICERCA

La ricerca ha studiato gli effetti del super raffreddamento isocoro applicato a tessuti cardiaci prodotti da cellule staminali adulte . Per l'esattezza ad essere sottoposto a super raffreddamento è stato un heart-on-chip sviluppato nel 2015. Il tessuto cardiaco batte ad un ritmo paragonabile a quello di un cuore umano e i canali microfluidici del sistema replicano il modo in cui le cellule sono esposte a sostanze nutritive e farmaci. In sintesi, una replica prodotta in laboratorio di un tessuto cardiaco umano.

I ricercatori hanno immerso l'heart-on-chip in un contenitore rigido riempito con un soluzione liquida usata per la conservazione degli organi, portata alla temperatura a -3 gradi celsius. Le cellule cardiache sono state rimosse dalla soluzione dopo 24, 48 e 72 ore dall'immersione, e quindi riportate alla temperatura di 37 gradi celsius. I risultati sono stati molto positivi:

L'IMPORTANZA DEI RISULTATI A BREVE E A LUNGO TERMINE

Il primo effetto a breve termine della ricerca ricadono sul miglioramento delle tecniche di conservazione degli stessi organ-on-chip che, al momento, possono essere utilizzati solo dai pochi laboratori in grado di produrli: queste piattaforme sono strumenti preziosi per lo sviluppo di nuovi farmaci per le malattie cardiache e di altri organi, ha ricordato Rubinsky.

In futuro la tecnica potrebbe essere utilizzata anche per conservare senza danni tessuti e organi dei donatori, con evidenti vantaggi per la ricerca medica e il settore dei trapianti. I ricercatori hanno stimato che ogni anno circa 7 organi toracici su 10 donati non possono essere utilizzati a causa dell'impossibilità di preservarne l'integrità per un periodo prolungato. Resta inteso che un conto è l'applicazione della tecnica del super raffreddamento isocoro ad un heart-on-chip, altro è applicarla ad un organo umano completo. Ci vorrà tempo, ma la ricerca non si arresta.