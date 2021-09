Esplorare Marte senza lasciare la Terra: basta un browser web

Per esplorare Marte restando sulla Terra possono bastare due nuovi strumenti interattivi messi a disposizione dalla NASA e realizzati grazie ai risultati ottenuti dalla missione Mars 2020. Mentre Perseverance si diletta a scattare selfie con una roccia ed è pronto per raccogliere nuovi campioni, i terrestri possono seguire conoscere più da vicino il Pianeta Rosso e sapere dove si trovano il rover e il suo compagno d'avventure, l'elicottero Ingenuity. La prima esperienza interattiva è "Explore with Perseverance": consente di seguire il viaggio del rover come se lo spettatore si trovasse sulla superficie del Pianeta. L'utente può cliccare in un qualsiasi punto della rappresentazione 3D e dare uno sguardo alle foto scattate da Perseverance in quell'area. Per realizzare il tool sono state impiegate anche le immagini catturate dalla fotocamera HiRISE montata sulla sonda Mars Reconnaissance Orbiter che si trova nell'orbita marziana. Molto più che una semplice web app di intrattenimento, considerando l'origine del progetto, l'accuratezza e la fonte dei dati.

Parker Abercrombie, ingegnere che sta dirigendo lo sviluppo del software presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha commentato: È la migliore ricostruzione disponibile di come appare Marte. Abercrombie e la sua squadra sviluppano soluzioni analoghe destinate ai membri della missione Mars 2020. La mappa 3D per esempio è basata su ASTTRO (Advanced Science Targeting Tool for Robotic Operations) il software usato dal team Mars 2020 per individuare gli obiettivi degni di essere esaminati dal rover. Quella accessibile da chiunque via browser è una versione ottimizzata per l'utilizzo da parte di un vasto pubblico di non addetti ai lavori

Con "Where Is Perseverance" invece è possibile conoscere la posizione esatta di Perseverance e di Ingenuity. I dati vengono aggiornati dopo ogni spostamento e volo, e rappresentano un utile strumento per seguire i progressi della missione. La mappa mostra inoltre il percorso completo del rover e i suoi punti di sosta con indicatori che segnalano anche il giorno solare marziano (sol). Per accedere ai nuovi tool sviluppati dalla NASA è sufficiente cliccare i seguenti link: Explore with Perseverance

Where Is Perseverance