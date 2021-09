Cambiamento climatico: allarmanti segnali dal mondo animale

Gli effetti del cambiamento climatico non ricadono solo sull'uomo: gli animali si stanno evolvendo, e la notizia non dovrebbe sorprendere perché rientra nel fisiologico andamento della natura. Se però l'evoluzione avviene in un lasso di tempo molto ristretto, allora bisogna interrogarsi sulle cause che lo hanno determinato e sulle conseguenze che questo ritmo anomalo potrebbe avere sulle specie animali. Uno studio pubblicato martedì scorso su Trends in Ecology & Evolution prospetta uno scenario poco incoraggiante: l'evoluzione di alcune specie è troppo rapida e la causa è da ricondurre al cambiamento climatico.

Per avere un riferimento, processi che richiedono migliaia di anni si compiono nello spazio in un secolo e mezzo. Il nesso tra l'aumento delle temperature e l'evoluzione degli animali si stabilisce esaminando in che modo si stanno adattando alle mutate condizioni: i pappagalli australiani negli ultimi 150 anni hanno mostrato un aumento medio del 10 per cento delle dimensioni del becco, altri volatili in Nord America e in Australia hanno subìto processi evolutivi analoghi; e ancora, i topi selvatici hanno orecchie più grandi e alcuni pipistrelli ali più ampie. Sono fenomeni molto diffusi su scala geografica e presenti in un vasto numero di animali, dice lo studio.