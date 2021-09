"The Accident", un nuovo oggetto cosmico è stato scoperto casualmente

Il perché? L'oggetto non assomiglia a nessuna delle oltre 2000 nane brune che abbiamo osservato negli ultimi decenni. Ecco una GIF che mostra l'oggetto mentre sfreccia a gran velocità. Lo possiamo identificare facilmente poiché è stato cerchiato per semplificarne l'osservazione.

Il nome ufficiale in realtà è WISEA J153429.75-104303.3 e potrebbe trattarsi di una nana bruna con caratteristiche del tutto inedite . Ebbene, fino ad oggi si pensava di conoscere abbastanza bene questa tipologia di oggetti cosmici, ma evidentemente così non è.

L'immagine che vedete in testata ci mostra la volta celeste vista all'infrarosso dal Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) , il telescopio spaziale lanciato dalla NASA il 14 dicembre 2009, che ha permesso di recente di effettuare un'incredibile scoperta scientifica. Ancora una volta abbiamo la conferma che sappiamo davvero poco degli oggetti celesti presenti nell'universo conosciuto, e proprio per questo motivo l'oggetto cosmico inedito è stato soprannominato "The Accident" , ossia L'Incidente, proprio per la casualità della scoperta.

Ma per capire meglio è bene chiarire che cosa sia una nana bruna: si tratta di un oggetto celeste che si trova più o meno a metà tra una stella e un pianeta, e questa naturalmente è una spiegazione semplicistica. Chiariamo meglio: sebbene la formazione delle nane brune avvenga come quella delle normali stelle, queste non hanno una massa sufficiente da rendere possibile la fusione nucleare, la stessa che avviene nel nostro sole e che caratterizza questi corpi celesti. Anche le nane brune invecchiando si raffreddano e la loro luminosità a diverse lunghezze d'onda tende a variare. Poiché le nane brune sono oggetti relativamente freddi, irradiano principalmente luce infrarossa o lunghezze d'onda più lunghe di quelle che l'occhio umano può vedere.

Secondo Davy Kirkpatrick, astrofisico dell'IPAC al Caltech di Pasadena, in California., questo oggetto cosmico supera ogni nostra aspettativa e fino ad oggi è sfuggito alle normali ricerche proprio perché decisamente atipico riaspetto ai suoi simili. The Accident potrebbe avere da 10 a 13 miliardi di anni , almeno il doppio dell'età media di altre nane brune conosciute. Ciò significa che si sarebbe formato quando la nostra galassia era molto più giovane e aveva una composizione chimica diversa da quella attuale. Nel caso in cui l'ipotesi si rivelasse corretta, è molto probabile che ci siano molte altre di queste antiche nane brune da scoprire.

The Accident ha confuso gli scienziati perché era debole in alcune lunghezze d'onda chiave, suggerendo che fosse un corpo celeste molto freddo (e vecchio), ma luminoso in altre, elemento in contrasto che indicherebbe una temperatura più alta del previsto. Ulteriori studi hanno rivelato che si trova a circa 50 anni luce dalla Terra e che si sta muovendo molto velocemente, a circa 800.000 km/h. Non abbiamo mai osservato una nana bruna con queste caratteristiche e a distanze simili.

A questo punto si pensa che abbia girovagato per la galassia per miliardi di anni, subendo diverse fionde gravitazionali dall'incontro con altri oggetti celesti. Il profilo luminoso di The Accident potrebbe quindi corrispondere a quello di una nana bruna molto antica formatasi quando la galassia era ancora povera di carbonio. Secondo alcuni ricercatori la vera sorpresa non è l'oggetto in sè, ma il fatto che una simile nana bruna sia piuttosto vicina alla Terra in termini cosmici.

Dunque potrebbe trattarsi di un'identificazione fortuita e un'incredibile coincidenza, similmente a quanto avvenuto con l'osservazione dell'oggetto extrasolare Oumuamua, oppure nane brune di questa tipologia potrebbero essere più comuni di quanto si pensi.