Titano in vitro: gli scienziati ricreano l'atmosfera della luna di Saturno in provetta

Un gruppo di ricercatori della Southern Methodist University, infatti, ha riprodotto all'interno di una provetta da laboratorio le condizioni di quell'atmosfera aliena (di cui, come sappiamo dalla fine del 2020 , fa parte anche il ciclopropenilidene), che sarebbero quelle ideali per studiare la chimica prebiotica: le origini della vita, insomma.

In attesa della missione Dragonfly , che porterà un particolare-drone rover sulla superficie di Titano ma partirà solo nel 2027, gli scienziati hanno trovato un modo per ingannare il tempo in maniera produttiva, cominciando a studiare da vicino la luna di Saturno.

Il passaggio successivo è l'aggiunta dell'azoto cui segue l'introduzione dell'acetonitrile e del propionitrile per simulare le precipitazioni atmosferiche. In ultimo, abbassando e alzando le temperature, è possibile quindi simulare i mutamenti del clima che interessano la superficie di Titano.

«Abbiamo ricreato in laboratorio le condizioni tipiche del clima di Titano dentro a piccole provette. Di solito, introduciamo acqua che si trasforma in ghiaccio mentre abbassiamo la temperatura per riprodurre l’atmosfera di Titano. Poi aggiungiamo l’etano, che diventa un liquido, simile ai laghi di idrocarburi scoperti da Cassini-Huygens

A questo punto i cristalli formatisi sono poi stati analizzati impiegando un sincrotone, la diffrazione neutronica, conducendo misure calorimetriche ed esperimenti spettroscopici.

Il risultato è la scoperta di molti aspetti prima sconosciuti sulle strutture dei ghiacci planetari, come spiega sempre Runcevski:

Ad esempio abbiamo scoperto che una forma cristallina di propionitrile non si espande uniformemente lungo le sue tre dimensioni. Titano subisce oscillazioni di temperatura, e se l’espansione termica dei cristalli non è uniforme in tutte le direzioni può causare delle crepe sulla sua superficie.

Oltretutto, sono stati ottenuti dati importanti anche per una più approfondita conoscenza dei minerali prodotti e analizzati, e ovviamente sui processi che hanno luogo nell'atmosfera di Titano, oltre che sulla chimica fondamentale delle molecole organiche riscontrabili in superficie.

L'esperimento, comunque, non termina qui: ora infatti gli studiosi si sono dedicati alla preparazione di miscele e cristalli di acetonitrile e propionitrile per ottenere spettri più dettagliati:"sarà così possibile confrontare questi spettri noti con quelli raccolti da Cassini-Huygens, per assegnare bande non identificate", chiosa Runcevski.