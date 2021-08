Elon Musk: Jeff Bezos ha lasciato Amazon per passare il tempo a fare causa a SpaceX

Che fossero tutti e due molto ricchi si sapeva, così come è abbastanza assodato che non si stessero così simpatici. Nelle ultime settimane, però, Musk e Bezos hanno incrociato le spade più del solito e il campo di battaglia è quello dello spazio. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato della vicenda legata al lander lunare della NASA, i cui lavori sono stati interrotti a seguito della causa intentata da Blue Origin. Questa settimana Amazon ha fatto richiesta formale alla Federal Communications Commission (la FCC) di scartare i piani di SpaceX relativi al lancio di nuovi satelliti utili al servizio internet di Starlink, quantomeno finché non sarà fatta maggiore chiarezza su alcuni punti.

Quando Christian Davenport, giornalista del Washington Post, ha condiviso su Twitter un articolo a riguardo, Musk è intervenuto dicendo che "si scopre che Bezos è andato in pensione per intraprendere il lavoro full time di intentare causa contro SpaceX".

Turns out Besos retired in order to pursue a full-time job filing lawsuits against SpaceX … — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2021

La cosa che non torna ad Amazon è relativa al piano di SpaceX di installare, nel lungo periodo, un totale di 30.000 satelliti (ora sono 1.700 circa) per servire i clienti di Starlink, partendo però da un piano che prevede la possibile scelta tra due diversi configurazioni orbitali, tra cui l'azienda vorrebbe decidere in un secondo momento. Per Mariah Dodson Shuman di Amazon Kuiper, un servizio analogo gestito dal gigante dell'e-commerce, questa impostazione richiede di "raddoppiare gli sforzi tecnici, analizzando possibili interferenze e creando preoccupazioni relative a eventuali detriti". Un tema, comunque, già emerso in qualche modo il gennaio scorso.

La richiesta da parte di Amazon è quella che SpaceX rimetta mano al suo piano, scegliendo una singola configurazione. Vedremo come si evolverà la vicenda, anche se a prescindere dalla conclusione di questo motivo del contendere siamo certi che, soprattutto grazie a Musk e soprattutto su Twitter, le diatribe tra i due non siano certo terminate.