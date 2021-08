Sulle Alpi svizzere il primo super Laser che ci proteggerà dai fulmini

Da tale posizione privilegiata agirà il gigantesco laser che è stato assemblato in vetta, una sorta di dissuasore capace di "sparare" all'occorrenza per ridurre il rischio di fulmini e contrastarli sul nascere. Questi ultimi, lo ricordiamo, si originano per la presenza di cariche negative nella parte più bassa di una nube temporalesca (generate dall'interazione fra particelle di acqua e cristalli di ghiaccio) e dalla seguente creazione di zone con opposte cariche elettriche. Le cariche positive che si creano conseguentemente a terra determinano la differenza di potenziale e il risultato non è altro che una potente scarica elettrica con il caratteristico tuono.

Ci è voluto più tempo del previsto a causa della pandemia ma il complesso sistema è stato trasportato e installato sulla vetta del Santis, montagna delle Alpi svizzere a 2.500 metri di altezza. Il posto è stato scelto per l'elevazione ma anche per la posizione, pare infatti che si tratti di uno dei punti d'Europa dove "cadono" più fulmini , con una torre di trasmissione radio che viene colpita mediamente dalle 100 alle 400 volte l'anno. Insomma un posto dove non stare molto tranquilli quando il cielo s'ingrigisce.

Gli eventi metereologici estremi sono sempre più frequenti e con loro anche i fulmini, elementi potenzialmente dannosi che un gruppo di ricercatori vuol tenere a bada con un nuovo sistema high-tech. L'idea è certamente ambiziosa e fa capo ad un fisico svizzero chiamato Jean-Pierre Wolf, esperto di laser con la passione per la meteorologia che è riuscito a metter in piedi un consorzio dedicato al suo progetto.

Il laser progettato da Wolf non farà altro che creare artificialmente queste condizioni, strappando elettroni dai propri atomi e creando cariche opposte necessarie alla formazione del fulmine. In questo modo si potranno scaricare direttamente sulle nuvole i fulmini, prima che possano diventare pericolosi per l'uomo. Il laser colpirà direttamente dalla torre di trasmissione alta 120m e concentrerà una quantità enorme di energia in un tempo estremamente ridotto.

Per ragioni di sicurezza si attiverà una no-fly zone nel raggio di 5 km attorno al laser quando attivo, i ricercatori spiegano poi che sarà anche uno spettacolo da osservare qualora avverranno i test; data la potenza dell'impulso, infatti, il laser cambierà colore passando dal rosso al bianco. Sarà inoffensivo alla vista ma potrebbe diventare molto utile se le prove in atto porteranno dei risultati positivi. In un prossimo passo si pensa già all'utilizzo in aeroporto dove i fulmini sono particolarmente temuti, ma anche a terra visti i numeri in gioco: secondo uno studio scientifico (link in VIA 2) sono tra le 6 mila e le 24 mila le persone uccise ogni anno nel mondo dai fulmini e i danni causati a parti elettroniche e attrezzature ammontano a miliardi di euro.