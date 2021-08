Gli astronauti della ISS ci mostrano la loro personale versione delle Olimpiadi

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 termineranno oggi, 8 agosto 2021, con la cerimonia di chiusura. L'evento principale delle Olimpiadi non è stato avaro di emozioni e anche online, ad esempio attraverso un gran numero di meme, ha catalizzato l'attenzione di tutto il mondo per un paio di settimane. Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale non hanno voluto essere da meno e negli ultimi giorni hanno organizzato le loro personalissime "Olimpiadi dello Spazio".

I video delle "discipline" sono stati condivisi su Twitter dall'astronauta francese Thomas Pesquet (che di recente ci ha deliziato con scatti mozzafiato del nostro pianeta) e ovviamente mescolano le peculiarità dell'ambiente circostante, quindi senza gravità, con la necessità di doversi organizzare con un po' di mezzi di fortuna.

In totale gli ospiti della ISS si sono cimentati in quattro diverse prove che vanno da una sorta di sfida alla miglior coreografia (senza toccare le pareti) a una partita a squadre con una pallina da "soffiare" verso la porta avversaria, passando dal nuoto sincronizzato nello spazio al tiro a segno (con l'elastico). Trovate qui sotto tutti i video.

Space #Olympics 1/4:

Lack-of-floor routine – much 👏 to Pyotr for completing his routine without touching anything, a difficult feat!

🥇

Gym hors-sol – on ne dirait pas comme ça, mais les immobilisations en plein vol de Piotr requièrent une grande expérience#MissionAlpha pic.twitter.com/gXAHSHHmcu — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

Space #Olympics 2/4:

No-handball – we had to adapt the rules a bit during the match, much investment on both sides for the win.

🏐

Handball sans les mains – les règles ont dû être adaptées au cours d’un match que nous décrirons sobrement comme intense. pic.twitter.com/dVOv3GRThD — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

Space #Olympics 3/4:

Synchronised space swimming – an opportunity to show teamwork and crew cohesion.

🤝

Flottation synchronisée – l’occasion de démontrer une des plus importantes compétences un astronaute : l’esprit d’équipe #MissionAlpha pic.twitter.com/Ljo65AkzNQ — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021