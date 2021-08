Dov'era Torino ai tempi dei tirannosauri? E New York ai tempi dell'Era Glaciale? A queste e molte altre domande risponde un interessantissimo progetto chiamato Ancient Earth, online ormai da un paio d'anni che ha anche il valore aggiunto di mandare pericolosamente vicina allo zero la produttività per almeno un'oretta buona. In sostanza: è un po' come Google Earth, ma invece che le immagini satellitari attuali ci sono le ricostruzioni di com'era il nostro pianeta in varie fasi della sua evoluzione, da 750 a 20 milioni di anni fa.

Alcuni chiarimenti importanti per sfruttare al meglio il servizio: la "cartografia" non è dettagliata come quella di Earth, quindi lo zoom si ferma a diverse centinaia di metri dal livello del mare (e anche in questo caso l'immagine risulta piuttosto sgranata) e non ci sono tutte le funzionalità accessorie a cui siamo abituati con il servizio di Google. Tuttavia, è possibile cercare il nome della propria città e vedere com'era nelle varie fasi della vita del pianeta. Per esempio: lo sapevate che 240 milioni di anni fa il nostro Stivale ancora non si riusciva a vedere?