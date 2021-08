Buchi neri, Einstein aveva ragione: per la prima volta vediamo cosa c'è dietro

Se i buchi neri hanno questo nome, c'è una ragione: il loro campo gravitazionale infatti è così forte che neppure la luce può sfuggirgli. Tuttavia, della luce catturata restano delle tracce: "echi luminosi", o meno poeticamente brillamenti di raggi X. La novità è che per la prima volta gli scienziati hanno registrato emissioni analoghe provenienti anche dal "retro" di un buco nero supermassiccio che si trova al centro di una galassia distante 800 milioni di anni luce da noi. Si tratta di un rinvenimento importante, che costituisce una conferma della teoria della relatività generale elaborata da Albert Einstein.

Dan Wilkins, astrofisico della Stanford University e primo autore del paper pubblicato su Nature che illustra illustra il fenomeno, ha sintetizzato così la questione:

La luce che entra in quel buco nero non esce, dunque non dovremmo essere in grado di vedere nulla dietro. La ragione per cui invece vediamo quanto osservato è che il buco nero deforma lo spazio, piegando la luce e torcendo i campi magnetici attorno a sé.