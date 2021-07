Virus sconosciuti tornano alla luce dopo 15.000 anni passati nei ghiacciai tibetani

Al loro interno è stato rinvenuto il codice genetico di ben 33 virus, di cui 28 non appartengono ad alcun ceppo noto , mentre 4 di essi sono identificati come virus batteriofagi, ovvero che aggrediscono principalmente le cellule batteriche. Lo studio è cominciato con l'estrazione delle prime carote di ghiaccio nel 2015 e ha prodotto già diversi risultati che potrebbero trovare applicazione in altri campi, come ad esempio quello spaziale.

Le tecniche di decontaminzazione e di studio sviluppate per l'occasione, infatti, potrebbero essere applicate anche in ambienti ben più estremi, come ad esempio la ricerca di tracce di forme di vita nel ghiaccio lunare o in quello marziano. In particolare si è ricorsi alla suddivisione della carota in piccole fette spesse mezzo centimetro, le quali sono state sottoposte ad un doppio lavaggio (prima con etanolo e poi con acqua sterilizzata) in modo da eliminare il rischio che il campione venisse contaminato da batteri esterni.

Lo studio di questi campioni permetterà anche di scoprire tanti dettagli riguardo l'evoluzione dei virus nel tempo, la loro capacità di adattarsi a condizioni climatiche incredibilmente avverse e di capire meglio come è cambiato il clima e il livello di inquinamento del pianeta. Ogni carota, infatti, è una vera e propria macchina del tempo che ci permette, strato per strato, di dare uno sguardo al passato di questa particolare area geografica. Per maggiori dettagli vi invitiamo ad approfondire l'argomento con la pubblicazione ufficiale in Fonte.