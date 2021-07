Jeff Bezos guarda avanti: "le industrie inquinanti vanno ricollocate nello spazio"

Jeff Bezos, imprenditore e ora astronauta, dopo che ieri ha volato in compagnia di altre tre persone nel primo viaggio con equipaggio completato da Blue Origin. Tornato sulla terra ferma, alcune testate americane hanno avuto modo di intervistarlo e risulta particolarmente interessante quanto detto a NBC News:

"quando sei lassù e vedi [la Terra] ti rendi conto di quanto sia fragile. Dobbiamo prendere tutta l'industria pesante, quella che inquina, e spostarla nello Spazio"

Bezos ha precisato di essere consapevole che si tratti di un obiettivo che impiegherà decine e decine di anni per essere raggiunto. Si tratta, comunque, di una dichiarazione d'intenti che inevitabilmente guarda molto, molto avanti e parecchie cose devono succedere prima che la produzione in massa nello Spazio di beni di consumo sia tecnicamente ed economicamente sostenibile. È interessante però come Bezos, appena conclusa un'impresa, abbia immediatamente alzato l'asticella parecchio più in alto.