Good Omens 2 rinnovato per una seconda stagione | Poster

Good Omens ha debuttato in tutto il mondo su Prime Video nel maggio del 2019 ed è basata sul romanzo del 1990, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch, di Terry Pratchett e Neil Gaiman. La prima stagione, vincitrice di un Hugo Award e molto apprezzata da milioni di fan appassionati in tutto il mondo, ha annoverato nel cast attori del calibro di Michael Sheen, David Tennant, Jon Hamm, Nick Offerman, Jack Whitehall, Miranda Richardson, Adria Arjona, Michael McKean, Anna Maxwell Martin, Mireille Enos, e molti altri.

Oggi gli Amazon Studios hanno confermato che la popolare serie Good Omens è stata rinnovata per una seconda stagione . Nessuna data per il momento, infatti, le riprese devono ancora cominciare ma sono previste più avanti durante il 2021.

Gli attori pluripremiati Michael Sheen (Quiz, Staged) e David Tennant (Des, Staged) torneranno nei ruoli dei protagonisti, l’angelo Azraphel e il demone Crowley, un improbabile duo unitosi per salvare il mondo dall’apocalisse. Le riprese dei sei episodi della seconda stagione di questa serie fantasy dai toni ironici inizieranno più avanti quest’anno in Scozia, per debuttare in seguito su Amazon Prime Video.

La nuova stagione esplorerà nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley. Avendo vissuto sulla Terra sin dall’inizio dei tempi e una volta sventata l’apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Neil Gaiman manterrà il ruolo di executive producer e sarà co-showrunner al fianco dell’executive producer Douglas Mackinnon, ancroa una volta nel ruolo di regista. Anche Rob Wilkins, John Finnemore e Josh Cole, Head of Comedy di BBC Studios Productions, saranno executive producer, e Finnemore sarà anche co-sceneggiatore al fianco di Gaiman. In attesa di saperne di più e di un primo trailer, Amazon ha reso disponibile il primo poster. Ve lo proponiamo in chiusura.