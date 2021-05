Prepariamoci alla super Luna del 26 maggio, sarà la più grande del 2021

La Luna sta per regalare uno degli spettacoli più belli dell'anno da un punto di vista astronomico, poiché il 26 maggio si troverà nel perigeo (il punto orbitale più vicino alla Terra) e in plenilunio, dando origine alla cosiddetta "super Luna" . Qualcosa di simile l'avevamo già vista un mese fa, ma rispetto al perigeo precedente del 25 aprile il nostro satellite naturale si troverà nel punto di massima vicinanza dell'anno.

Ma non sarà l'unico evento, poiché nelle stesse ore ci sarà anche un'eclissi totale, un fenomeno simile non accadeva dal gennaio 2019 (super Luna + eclisse totale). Purtroppo questo evento non sarà visibile dall'Europa, ma solamente negli Stati Uniti continentali occidentali e in Canada, in tutto il Messico, nella maggior parte dell'America centrale e in Ecuador, nel Perù occidentale e nel sud del Cile e in Argentina. La mappa realizzata dalla NASA e condivisa poco sopra mostra le regioni in cui l'eclisse potrà essere vista da quando la Luna entra a quando esce dalla penombra.

E non è tutto, in alcune zone del pianeta la Luna assumerà una tonalità tendente al rosso, evento dal quale scaturisce il soprannome "Luna di sangue". Ancora una volta saranno in pochi a godere di questo spettacolo, nello specifico solo chi vive lungo le zone costiere occidentali delle Americhe, sulle coste orientali dell'Asia e dai territori posizionati in mezzo all'Oceano Pacifico.

Per i più curiosi, il fenomeno dell'eclissi lunare potrà comunque essere seguito in tempo reale grazie allo strumento Scientific Visualization Studio (SVS) della NASA (link in FONTE).