Connessione a casa, come avere internet spendendo meno di 10 euro. La mia prova

Oggi vi racconto così la mia esperienza come un qualsiasi altro cittadino che, vivendo da solo, si è chiesto se valesse la pena spendere 25/30 euro al mese per avere una rete Gigabit a casa. Mi trovo a Milano e in questo sono certamente avvantaggiato, avrei infatti a disposizione una FTTH (Fiber-to-the-Home) fino e oltre il Gigabit con i soliti provider ma, a conti fatti, mi sono reso conto che potrei farne a meno e, così, ho messo in piedi nell'ultimo mese un esperimento.

La fibra ottica sta ormai raggiungendo gran parte del Paese. Seppur il digital divide resti una triste realtà, è dall'etere che arriva un aiuto concreto per tutti coloro che vivono in zone più remote e difficilmente raggiungibili con le classiche dorsali. Si parla tanto di 5G e di reti mobile ad alta efficienza (in cui rientra anche il 4G+ o LTE Advanced) e allora perché non cominciare a sfruttarle a dovere anche nel residenziale?

UN PO' DI CONTESTO, A OGNUNO LA PROPRIA RETE

Prima di iniziare vorrei subito chiarire che questa soluzione NON va bene per tutti, anzi, potrebbe risultare stretta a tanti. Nel mondo della tecnologia in generale bisogna tuttavia saper delineare i propri confini e non farsi abbindolare dalle cose più scintillanti, cercando piuttosto le soluzioni realmente utili alle esigenze del momento. Vivo e lavoro in città, in redazione abbiamo una rete Gigabit e dunque svolgo lì tutte le mie operazioni più onerose (in termini di connettività): trasferimenti, download e altro ancora.

In casa, dunque, ho utilizzato per mesi il mio solo smartphone che, all'occorrenza, fornisce rete in hotspot senza limiti. Possiedo infatti una tariffa "Unlimited" con Giga infiniti, ma tutti sappiamo che la funzione hotspot è sempre un po' ballerina e consuma tanta energia, lo smartphone fatica molto soprattutto quando i trasferimenti diventano onerosi. Un'altra problematica, poi, è sorta non appena ho cercato di collegare i vari dispositivi smart come Echo Show, Echo Dot, Smart TV e luci LED Philips Hue.

Insomma, connessione illimitata ma scomoda da utilizzare, e quindi?

Visto che vivo da solo e in casa ci sto anche poco ho pensato ad un'alternativa, sfruttando anche il fatto che l'Italia è uno dei Paesi in Europa con il costo per Gigabyte più basso. Incredibile ma vero, in tanti altri Stati come la Germania il costo della rete mobile è ancora alto, molto alto. Secondo il sito Cable.co, che mette insieme tutte le tariffe sul mercato, in Italia paghiamo una media di 0,27$ (0,24€) per singolo gigabyte, mentre i cugini francesi pagano 0,41$ (0,36€), quelli spagnoli 1,24$ (1,10€), i tedeschi 3,38$ (3€) e gli svizzeri addirittura 5,24$ (4,65€) per gigabyte.