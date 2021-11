Black Friday 2021 di Amazon: i migliori robot aspirapolvere in offerta

Dal 2002 esistono i robot aspirapolvere, o meglio, dal lancio del primo Roomba di i-Robot. E' passato quasi un ventennio e le marche e le tecnologie si sono moltiplicate, segno che questo genere di dispositivo ha suscitato e suscita ancora oggi molto interesse.

Andiamo a vedere insieme quali sono i migliori robot aspirapolvere che abbiamo selezionato tra le offerte del il Black Friday 2021.

Tra le offerte selezionate troviamo alcune macchine in grado, oltre che di aspirare il pavimento e i tappeti, anche di lavare. Ogni marca ha sviluppato delle tecnologie diverse, sia per quanto riguarda la gestione delle zone da pulire, sia per il metodo di rilevamento dello sporco: le differenze nel risultato finale ci sono, soprattutto nelle caratteristiche di gestione della pulizia.

E' difficile dare un consiglio preciso, molto dipende dalla conformazione della abitazione, se abbiamo bisogno che lavi il pavimento, se abbiamo un animale o se lo utilizziamo a casa o in ufficio. Sono tutte variabili da tenere in considerazione al momento della scelta.

Tra i prodotti più scontatati troviamo lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che riesce a coprire una superficie di 180mq con una potenza di aspirazione di 2100Pa. E' dotato di un laser con il quale crea in tempo reale la mappa della stanza che sta pulendo. I sensori ad alta precisione permettono di valutare l'ambiente per una navigazione più precisa evitando gli ostacoli.

Vi consigliamo di valutare bene anche i prodotti della Ecovacs, come per esempio Ecovacs Deebot N8+ che in offerta a 419 euro comprende nel prezzo la base auto svuotante, ha la possibilità di mappare due piani diversi della casa ed ha una potenza di aspirazione di 2300Pa. Dotato anche lui della funzione lavapavimenti, a questo prezzo e per le ottime caratteristiche si merita una attenta valutazione.

