Unieuro Passione Casa: Elettrodomestici in offerta, prendi 2 e paghi 1

Unieuro ha lanciato una interessante promozione chiamata Passione Casa e dedicata agli elettrodomestici. Grazie a questa iniziativa, fino al 7 ottobre, potrete acquistare varie tipologie di prodotti, come lavatrici, frigoriferi o forni in combinazione con le asciugatrici, tutti modelli appartenenti alle migliori marche. Gli sconti che vengono applicati sono molto vantaggiosi e raggiungono anche il 50% rispetto ai prezzi di listino.

Per facilitarvi la scelta, abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori offerte mostrandovi, per ciascuna di esse, il prezzo finale e quello medio del mercato. Potete comunque consultare anche la pagina principale Unieuro, in modo da scovare anche altri cali di prezzo interessanti.