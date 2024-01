Haier Europe e app hOn: il futuro della casa connessa | Live lunedì alle 15

Negli ultimi due anni ci è capitato spesso di parlare di Haier e del lavoro che è stato fatto dall'azienda all'interno del mondo degli elettrodomestici: abbiamo testato prodotti particolari, come Washpass, ma anche parlato di quanto l'azienda sta facendo per portare novità interessanti come l'intelligenza artificiale, dentro alla casa.

Per approfondire ulteriormente, lunedì 29 alle ore 15 saremo live dagli ufficio di Haier per parlare, per circa un'ora, del presente, passato e futuro del marchio e di come la app hOn sia al centro del progetto di ecosistema Haier, collegando interamente tutto i prodotti domestici.

Di seguito gli ospiti di Haier che ci accompagneranno in questa live:

Piergiorgio Bonfiglioli – IoT Product Marketing Director presso Haier Europe

Alessandra Carobene – Product and Marketing Manager IoT presso Haier Europe

Alessio Bandera – Senior Product Manager IoT presso Haier Europe

L'invito è ovviamente quello di seguirci e di lasciare nei commenti eventuali domande o curiosità per il team di Haier. A lunedì!