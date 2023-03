Alexa, le routine sono ora disponibili anche per i profili Amazon Kids

AMAZON KIDS: COSA OFFRE

Con Amazon Kids si possono porre ad Alexa domande su scienza, matematica, grammatica, ascoltare fiabe e filastrocche, giocare con quiz e indovinelli oppure effettuare e ricevere chiamate e videochiamate esclusivamente con contatti autorizzati.

Amazon Kids offre tante skill, contenuti educativi e playlist musicali pensate per i più piccoli e garantisce, al tempo stesso una maggiore sicurezza grazie al controllo parentale che blocca l’accesso in caso di richieste di contenuti non adatti. Ad esempio, se viene richiesta una canzone con contenuti espliciti questa non viene riprodotta. Si possono impostare timer, si può limitare il tempo di utilizzo ma sopratutto il blocco degli acquisti effettuati tramite voce.

COME SI CREA UN PROFILO BAMBINO:

Per creare il profilo bambino, sono necessari alcuni passaggi:

Sull’app Alexa, cliccare su ‘Impostazioni’, poi ‘Il tuo profilo e la tua famiglia’ Selezionare ‘Aggiungi un’altra persona’ Inserire il nome del bambino e premere invio Selezionare ‘Bambino’ e inserirne la data di nascita Selezionare ‘Aggiungi’

Dopo aver creato il profilo, è necessaria l’autorizzazione del genitore:

Nella schermata ‘Il tuo profilo e la tua famiglia’, selezionare il profilo bambino appena creato Nella schermata ‘Completa questi passaggi [...]‘, selezionare ‘Avanti‘ Nella schermata ‘Autorizzazione dei genitori‘, selezionare ‘Ok’ Seguire le istruzioni per fornire il consenso

Una volta completati questi passaggi, si è pronti per iniziare. Basta dire “Alexa, apri Amazon Kids”.