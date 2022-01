Google ha violato i brevetti Sonos, c'è la sentenza. E gli speaker peggiorano subito

La International Trade Commission (ITC) degli USA ha giudicato Google colpevole della violazione di cinque brevetti di Sonos relativi agli altoparlanti intelligenti. Nonostante per farlo avesse due mesi di tempo, Google ha già provveduto ad apportare un paio di cambiamenti per fare a meno delle tecnologie di Sonos coinvolte. E non sono migliorativi per gli utenti, anzi: di fatto si tratta di rinunciare a due comodità a cui si era giunti attraverso l'uso dei brevetti di Sonos.

Il primo di cui si legge nel post della Google Nest Community pubblicato a tempo di record riguarda la regolazione del volume. Da "ora" in poi non sarà possibile chiedere ad Assistant di modificare il volume di più Nest o Google Home contemporaneamente, o banalmente di farlo tramite il bilanciere del volume dello smartphone. Niente "Ok Google, diminuisci il volume di tutti gli altoparlanti in cucina": si dovrà regolare ciascun altoparlante singolarmente attraverso Google Assistant, l'app per smartphone o un Nest Hub.