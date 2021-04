Smart home, mercato in crescita anche in Europa trainato dall'intrattenimento video

Il mercato europeo della smart home continua a crescere seguendo l'andamento di quello internazionale che, come evidenziato in una ricerca effettuata dalla IDC, ha raggiunto 801,5 milioni di unità spedite nel corso dello scorso anno, in aumento del 4,5% rispetto al 2019. In Europa, nel quarto trimestre del 2020, il mercato della smart home ha registrato un incremento del 12,2% rispetto allo stesso periodo del 2019 con 41,3 milioni di unità spedite. In Europa centrale e orientale è cresciuto del 6,4% anno su anno. L'intrattenimento video è stato il motore principale di questa crescita.

GLI SMART TV TRAINANO LA CRESCITA

Secondo quanto rilevato da IDC, dopo una prima metà del 2020 negativa, il mercato della smart home si è ripreso mostrando una notevole crescita ed un maggiore interesse da parte dei consumatori. Ad alimentarla è stata sicuramente anche la pandemia da COVID-19 che ha costretto molte persone in casa accelerando la digitalizzazione e invogliando i consumatori alla ricerca di un maggiore comfort ed intrattenimento nell'ambiente domestico. Tra gennaio e giugno dello scorso anno, gli Smart TV sono stati i prodotti che hanno incontrato le maggiori difficoltà. Di contro, a partire dal terzo trimestre, sono stati tra quelli che hanno maggiormente contribuito alla crescita del mercato. Complessivamente, l'intrattenimento video ha rappresentato il 48,4% del mercato, in crescita dell'11,4% rispetto all'anno precedente, con oltre 20 milioni di unità spedite. Buoni risultati di vendita sono stati ottenuti anche dagli smart speaker che, continuando il trend avviato nei trimestri precedenti, sono cresciuti dell'11,9% raggiungendo una quota di mercato del 28%. La Russia è stata tra i Paesi dove è stata registrata una maggiore crescita dettata anche da una maggiore diffusione di prodotti locali. Discorso analogo anche per i dispositivi che consentono il monitoraggio e la sicurezza della casa, i termostati e l'illuminazione ambientale che hanno superato in Europa gli 8 milioni di pezzi, in aumento del 12,2% anno su anno. Si è trattata, secondo IDC, della crescita più grande registrata nel 2020.

AMAZON AL PRIMO POSTO

Relativamente ai produttori, Amazon si conferma al primo posto in Europa anche nel quarto trimestre del 2020 con circa 6,7 milioni di unità spedite ed una quota di mercato del 18,1%, in crescita del 10,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Google si aggiudica la seconda piazza con una quota del 12,5% e circa 4 milioni di unità spedite. In questo caso, la crescita anno su anno è stata dal 27,4%. Guardando al futuro, IDC prevede che nel 2025 il mercato europeo della smart home dovrebbe raggiungere quasi 210 milioni di unità crescendo con un tasso annuale composto (CAGR) del 14,94%.