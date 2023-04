In occasione del NAB 2023 di Las Vegas, l’appuntamento annuale dedicato al mondo del broadcast, dei media e dell’entertainment, Adobe ha annunciato l’integrazione dell’AI Generativa Firefly in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere Pro e, in un prossimo futuro, anche in altre applicazioni Adobe.

Firefly, attualmente disponibile in versione beta, è una nuova famiglia di modelli di intelligenza artificiale generativa creativa, a partire dalla generazione di immagini ed effetti di testo. Il primo modello, addestrato su immagini Adobe Stock, contenuti con licenza aperta e contenuti di dominio pubblico in cui il copyright è scaduto, è stato progettato per generare contenuti per uso commerciale.

Adobe, si legge in una nota, ha sviluppato Firefly come un innovativo strumento per i creator, al fine di fornirgli nuovi strumenti per "esprimere la propria creatività", ed è stato progettato per consentire a chiunque di creare contenuti multimediali, senza limiti di esperienza o conoscenza tecnica, utilizzando parole e idee per creare immagini, audio, vettori, video, elementi creativi e trasformazioni video. L'intenzione di Adobe è quella di migliorare ulteriormente Firefly entro la fine dell'anno.