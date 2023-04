Snapchat, quante novità! MyAI, concerti e shopping in AR e tanto altro

Snapchat presenta allo Snap Partner Summit 2023 tantissime novità con l'intento di rendere la piattaforma social sempre più divertente, utile ed immersiva per i 750 milioni di utenti unici attivi. Tra queste la diffusione a livello globale di My AI, il chatbot proprietario che ha fatto il suo debutto a febbraio capace di raggiungere in poco tempo il traguardo di 2 milioni di messaggi al giorno. Questo e tutti gli altri inediti strumenti vengono descritti a seguire. In tale occasione è stato comunicato che attualmente Snapchat Plus ha superato 3 milioni di abbonati.

La distribuzione a livello globale di My AI è occasione per il debutto di alcune nuove funzioni: personalizzazione di My AI tramite Bitmoji dandogli anche un nome

aggiunta di My AI alle chat di gruppo: basta menzionare @MyAI e formulare una domanda a nome di tutto il gruppo

ricezione di raccomandazioni per i luoghi su Snap Map e Lens

invio di snap da parte della community a My AI e ricezione della risposta nella chat

da parte della community a My AI e ricezione della risposta nella chat ricezione di uno snap da My AI (solo abbonati a Snapchat Plus) Lo sviluppo di My AI ha fatto sì che il chatbot ora rispetti le linee guida della community, integri una tecnologia per la moderazione e prenda in considerazione l'età dello Snapchatter nelle risposte. Presto i genitori e i tutori di minori saranno in grado di sapere se e per quanto tempo i ragazzi hanno chattato con My AI.

Calling Lens per apparire virtualmente di fianco ai propri amici. In futuro si potrà anche giocare insieme

Storie: è in arrivo una nuova Storia condivisa chiamata After Dark. Sono in corso di espansione le Stories della Community ad altre scuole

Snap Map: sta diventando 3D. In più stanno per arrivare nuove funzioni per individuare i luoghi che sono stati popolari la sera precedente permettendo agli amici di condividere la loro posizione in diretta per più tempo

Bitmoji: 1,7 miliardi di Bitmoji creati, presto diventeranno ancora più reali

Sono in arrivo nuovi programmi per la monetizzazione: programma di compartecipazione alle entrate delle Storie : inserimento di annunci nelle Storie dei creator. É stato dimostrato che chi partecipa al programma pubblica più spesso su Snapchat. Possono partecipare coloro che hanno almeno 50.000 follower, 25 milioni di visualizzazioni Snap mensili e pubblicano un minimo di 10 storie al mese

i contenuti dei creator stanno per arrivare anche in altre aree dell'app come Snap Map e diventeranno più facili da scoprire attraverso le Storie e Spotlight

gli snapchatter maggiorenni possono pubblicare la propria Storia pubblica con un solo tocco

viene introdotta la nuova funzione di pianificazione per la pubblicazione dei post sulla Storia

Snapchat ha attivato una collaborazione con Live Nation per portare la musica dal vivo con realtà aumentata sulla piattaforma. Dal social si potrà partecipare anche a 16 dei principali festival musicali, tra cui il Lollapalooza di Parigi e di Chicago. integrazione con Disguise per la visualizzazione e virtualizzazione di eventi dal vivo. Gli utenti potranno vedere immagini AR tramite la fotocamera Snapchat e interagire con la produzione visiva sul palco tramite Disguise RenderStream

per la visualizzazione e virtualizzazione di eventi dal vivo. Gli utenti potranno vedere immagini AR tramite la fotocamera Snapchat e interagire con la produzione visiva sul palco tramite Disguise RenderStream collaborazione con il DJ Kygo per la creazione di esperienze AR in alcuni dei suoi concerti della prossima estate

AR Enterprise Services (ARES) mette da tempo a disposizione dei rivenditori Shopping Suite. "Grazie a Shopping Suite, i partner sono in grado di fornire agli acquirenti nuovi modi per controllare i prodotti in 3D, provare abbigliamento e accessori in AR e ricevere consigli sulla vestibilità con l'AI". Sono 5 le funzioni di Shopping Suite: AR Try-On per provare vestiti e accessori in tempo reale

3D Viewer: il cliente può vedere il prodotto da più angolazioni

Fit Finder: raccomandazioni basate sull'AI per trovare la migliore taglia

Enterprise Manager: per la gestione dei cataloghi 3D

Hands-on Integration Services: team di supporto

In più sono previsti:

AR Mirror: specchi virtuali (schermi) per provare (virtualmente) i prodotti

: specchi virtuali (schermi) per provare (virtualmente) i prodotti collaborazione con Coca-Cola per trasformare un distributore automatico in distributore AR. Basta avvicinarsi e usare i gesti delle mani per interagire

Lenti basate su AI generativa: disponibili a livello globale, permettono di trasformare gli utenti e il mondo attorno a loro in una scena animata di fantascienza attraverso Cosmic Lens

raccomandazioni sulle Lenti più idonee al contesto di una foto o di un video

aggiunta dell'AR nei Ricordi

possibilità di vedere gli scatti recenti assieme alle Lenti in un carosello nella parte inferiore dello schermo così da averli sempre a portata di mano