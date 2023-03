Poste Italiane ancora in down: problemi di accesso app e web | In risoluzione

Non è passata nemmeno una settimana che Poste Italiane sta sperimentando un nuovo down , a giudicare dal crescente numero di segnalazioni individuate su Downdetector.

Al momento Poste Italiane non hanno rilasciato commenti o indicazioni e la mappa delle segnalazioni in tempo reale mostra un malfunzionamento a macchia d'olio che interessa tutte la penisola. Tra le città più colpite citiamo Napoli, Roma, Torino, Milano, Bologna, Perugia e Catania, ossia le stesse della scorsa settimana, ma non mancano malfunzionamenti anche a Gorizia e in Friuli.