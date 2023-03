Twitter down in Italia e in diverse parti del mondo: cosa è successo | Risolto

Twitter non ha funzionato in Italia e in diverse altre parti del mondo (Stati Uniti inclusi) per diverso tempo questa mattina , centinaia di segnalazioni sono arrivate dai social testimoniando un diffuso malfunzionamento della piattaforma di Elon Musk . I problemi hanno riguardato il caricamento della versione web, l'app e la connessione al server , chi scrive ad esempio non è stato in grado di accedere alla propria pagina nonostante ripetuti tentativi.

Come spesso accade in questi casi, il down è diffuso lungo tutto lo stivale, da Torino a Palermo passando per Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Perugia, Roma e Napoli. Non sono al momento note le cause di questo malfunzionamento: l'ultima volta che il social aveva riportato problemi risale alla fine del 2022, quando le difficoltà erano rimaste tuttavia limitate all'accesso da web e solo in minima parte avevano riguardato l'applicazione.