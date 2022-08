Tra TikTok e gli utenti USA c'è un garante: Oracle . Nessuna acquisizione della divisione americana dell'app, come paventato due anni fa per evitare il ban dell'allora presidente Donald Trump, ma più semplicemente una collaborazione che permetterà alla Casa Bianca di avere la certezza che i dati personali non finiscano nelle mani del governo di Pechino.

ALGORITMI E MODERAZIONE

Con il filtro ed il sistema di controllo di Oracle dovrebbero (potrebbero) essere finiti i problemi per ByteDance negli Stati Uniti, perlomeno dovrebbe esserci maggior fiducia da parte delle istituzioni americane sull'operato della piattaforma social più famosa del Paese (e non solo degli USA). L'intenzione di affidarsi ad una società terza per il controllo degli algoritmi era stata già espressa in precedenza da ByteDance per la sua TikTok: Oracle altro non deve fare che convalidare gli algoritmi ed effettuare un controllo approfondito dei sistemi affinché non risultino manipolati. In più, l'azienda americana porrà attenzione ai sistemi automatizzati ed alle attività delle persone chiamate a moderare i contenuti.