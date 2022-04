Twitter sta diventando sempre più inaffidabile per i giornalisti

Twitter ha implementato una modifica alla propria infrastruttura che da una parte può essere vista come un aiuto al diritto all'oblio, dall'altra ha conseguenze molto importanti sul giornalismo: riassumendo molto semplicemente, quando un utente cancella il proprio tweet se ne cancella anche la versione incorporata in pagine Web. La modifica avviene esclusivamente lato Twitter, la pagina Web non ha assolutamente alcun controllo o voce in capitolo, ed è retroattiva. Finora, il messaggio originale di un tweet è sempre stato conservato proprio grazie agli embed anche dopo la sua cancellazione, anche se in diversi casi la grafica e i media allegati si perdono (andando un po' sul tecnico: vengono visualizzati come dei campi blockquote HTML che contiene il testo vero e proprio del tweet originale). Ma in effetti anche questo può essere visto come un surplus, perché indica in modo esplicito che l'utente ha cancellato il tweet, e il messaggio originale può aiutare a spiegare perché l'ha fatto.

L'attivista e sviluppatore Kevin Marks è stato tra i primi a notare questo cambiamento, ha chiesto delucidazioni a Twitter stessa e la risposta che ha ottenuto è che in questo modo "si rispetta meglio la scelta delle persone di cancellare i loro contenuti". Vero, ma se il tweet in questione diventa un fatto, una fonte o una notizia, si crea per i giornalisti un grave problema di inaffidabilità, soprattutto in un'epoca in cui sempre più politici e persone influenti usano i social network per comunicare. Pensiamo all'enorme attività di Donald Trump proprio su Twitter, e alle tante cose controverse che ha detto nel corso degli anni. Anzi, facciamo un esempio pratico prendendo un articolo di Vox proprio sull'ex POTUS. Qui di seguito abbiamo a sinistra come venivano mostrati i tweet eliminati con il vecchio sistema, mentre a destra il risultato della nuova implementazione:

Come potete vedere, anche se con il vecchio metodo si perde la grafica corretta di un tweet incorporato, il messaggio originale rimane: la fonte è preservata. Con il nuovo sistema, la prova è sparita. Che succede se un tweet può diventare una prova incriminante (o scagionante!) nel corso di un processo o un'indagine? Proprio Trump, tra l'altro, è un esempio emblematico, perché è una figura pubblica di grande potere che ha usato Twitter come strumento di comunicazione primario ed è stato bannato dalla piattaforma. Ora qualsiasi sito internet abbia mai incorporato qualsiasi tweet di Trump mostra un post vuoto, anche se l'embed era stato fatto quando esisteva il vecchio sistema. Per esempio questo nostro articolo di qualche mese fa, che fino a poco fa se non altro mostrava il messaggio originale:

Chiaramente, esistono altri modi per preservare un tweet cancellato: il più semplice è lo screenshot, o il salvataggio dei media che contiene. HDblog stesso, nel suo piccolo, usa quest'ultimo metodo quando la notizia, l'elemento importante da riportare, è il media, non il messaggio. Ma lo screenshot di un tweet è una soluzione nettamente inferiore a un embed classico per una serie di ragioni, tra cui: il testo non è ricercabile;

spariscono le opzioni di traduzione automatica per chi non comprende la lingua originale;

si perde tutto il contesto della conversazione. Il tweet era parte di un thread? Chi ha risposto o commentato, e come? Si sono aggiunti dettagli importanti? Quali sono state le reazioni a caldo degli altri utenti?

Per esempio, se postiamo lo screenshot della risposta della product manager di Twitter alla domanda di Marks, perdiamo le risposte di protesta di tutta una serie di giornalisti e attivisti. E la conversazione potrebbe evolvere ulteriormente nel corso dei giorni successivi. Allo stesso tempo, se è sempre possibile catturare uno screenshot (peraltro è anche molto più semplice rispetto all'embed per un normale utente), non è che si siano fatti grandi passi avanti dal punto di vista del diritto all'oblio, ma si è reso più complicato esercitare il diritto di cronaca. La novità è stata implementata da qualche giorno appena (prima dell'ingresso in scena di Elon Musk, giusto per fugare ogni dubbio), ma la notizia sta iniziando a circolare solo nelle ultime ore. Ma tra questa e l'implementazione del pulsante di modifica - questa sì, fortemente voluta da Musk -, è chiaro che chi lavora nel campo dell'informazione dovrà adeguare il proprio flusso di lavoro in modo piuttosto radicale.

UNA POSSIBILE SCAPPATOIA

Al momento Twitter non si è espressa ulteriormente sulla questione, ma analizzando un po' il codice dell'embed emerge una possibile scappatoia - o un compromesso, se vogliamo. Di fondo il codice che le pagine copiano rimane sempre lo stesso: cambia lo script JavaScript invocato dal codice. Tecnicamente, basta eliminare dall'embed il richiamo al JavaScript, eliminando insomma l'ultima riga, e il post originale torna visibile, anche se non con la grafica "giusta".

Ecco cosa succede al nostro articolo di cui sopra modificando il codice (online è rimasto con l'implementazione dello script e il tweet "vuoto"):

Il problema è che eliminando lo script si perde la formattazione "da tweet" anche nei post che non sono stati cancellati. Anche qui, insomma, ci sono pro e contro.