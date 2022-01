WhatsApp sta testando una nuova funzionalità che renderà visibili gli sfondi personalizzati anche durante le chiamate vocali. L'indiscrezione, come già avvenuto in passato, arriva da WABetaInfo, un portale divenuto un punto di riferimento in relazione a tutto ciò che ruota attorno alla celebre app di messaggistica. In questo caso si tratterebbe di una novità secondaria, ma che contribuirebbe certamente a migliorare l'esperienza utente di un servizio che, peraltro, continua a essere sviluppato nonostante la diffusione già capillare.

Com'è possibile osservare dallo screenshot, l'interfaccia della chiamata vocale è effettivamente arricchita dalla presenza di un wallpaper personalizzato. Non è chiaro se sarà possibile utilizzare due sfondi differenti (uno per la telefonata e uno per la chat) in relazione al medesimo contatto. Bisogna comunque tener presente che, poiché questa funzione è in fase di sviluppo, le cose potrebbero cambiare prima del rilascio della versione definitiva.