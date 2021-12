Idee per regali di Natale Apple: ecco cosa comprare

Apple ha sempre un certo fascino: i suoi prodotti si differenziano dalla massa per una buona funzionalità e per la perfetta integrazione in un ecosistema che permette facilmente l'interazione tra i vari dispositivi. Chi è abituato ad utilizzare prodotti Apple difficilmente rinuncia alla comodità, per questo abbiamo creato una selezione di idee per i regalai di Natale tech riguardanti solo i prodotti di Cupertino. Se non volete spendere troppi soldi l'Apple AirTag è il regalino giusto. Più se ne hanno, più siamo in grado di monitorare gli oggetti a cui teniamo e potrebbe essere una buona idea, se il budget lo permette, collegare all'AirTag anche con un laccetto dedicato. Per non toccare cifre importanti, per i possessori di iPhone 12 o 13 in tutte le versioni il Portafoglio MagSafe sarà un altro regalo gradito. . Più se ne hanno, più siamo in grado di monitorare gli oggetti a cui teniamo e potrebbe essere una buona idea, se il budget lo permette,. Per non toccare cifre importanti, per i possessori di iPhone 12 o 13 in tutte le versioni il Portafoglio MagSafe sarà un altro regalo gradito. Apple Watch è uno di quei dispositivi che non si riesce a capire fino a che non ci si abitua, non si apprezza fino a che una mattina non si dimentica a casa e si passa il resto della giornata a maledirsi. Per chi invece vuole fare un regalo più importante, se avete un amico o parente che utilizza iPhone ma non ha Apple Watch Series 7 o comunque un altro Apple Watch al polso, dopo i primi giorni in cui dovrà prendere confidenza e capire come utilizzarlo, vedrete che non smetterà di ringraziarvi:, non si apprezza fino a che una mattina non si dimentica a casa e si passa il resto della giornata a maledirsi.

AIRTAG

Apple AirTag è un dispositivo progettato per non perdere le cose; attaccane uno al portafogli, alle chiavi o allo zaino per esempio e, tramite l'applicazione Dov'è su iPhone, sarai in grado di localizzare l'AirTag. Potrai farlo suonare o se è a portata di bluetooth utilizzare la funzione "posizione precisa" in modo che l'applicazione ti guidi fino al punto esatto in cui si trova.

PORTAFOGLIO MAGSAFE

Il portafoglio MagSafe è realizzato in pelle e si aggancia al retro di iPhone grazie ai magneti integrati. Si può sovrapporre anche a una custodia MagSafe scegliendo l’abbinamento di colore preferito. Contiene fino a tre carte, che non rischiano di smagnetizzarsi perché il portafoglio è schermato. È compatibile con la funzione Dov’è: se si stacca dal telefono, invia una notifica con l’ultima posizione conosciuta.

BATTERY PACK MAGSAFE

Il MagSafe Battery Pack si aggancia in un attimo al tuo iPhone grazie ai magneti e ti permette di ricaricare senza cavi la batteria. È compatibile con iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13 o iPhone 13 Pro. Non c’è bisogno di accenderlo o spegnerlo: funziona in automatico, e non interferisce con portachiavi elettronici e carte di credito.

AIRPODS

Le AirPods sono gli auricolari true wireless più diffusi. Nello specifico questi che vi proponiamo sono l'ultima evoluzione della versione normale; si differenziano dai modelli precedenti per la presenza di più punti di uscita dell'audio dall'auricolare, creando cosi quello che Apple chiama "audio spaziale". La batteria dura di più e su entrambi gli auricolari è presente una speciale rete che ricopre il microfono per ridurre al minimo il rumore del vento durante le chiamate. Si possono utilizzare anche con dispositivi Android ma il meglio ovviamente lo esprimono accoppiate ai dispositivi Apple.

MAGIC TRAKPAD

Se conoscete un utilizzatore di computer Apple che non ha un Magic Trakpad: regalateglielo. Magic Trackpad supporta tutti i gesti Multi-Touch e integra la tecnologia Force Touch, ha dei sensori di pressione sotto la superficie che rilevano l’intensità del tocco. L'integrazione di questo dispositivo con il sistema operativo Apple è perfetta e se si prende l'abitudine ad utilizzarlo sarà difficile tornare indietro.

APPLE TV

Apple TV 4K è la proposta di Apple per la fruizione di contenuti sul televisore ed è perfettamente integrato con tutti i servizi della casa di Cupertino: Apple tv+ con film e serie TV in esclusiva, Apple Music, Apple Fitness ed Apple Arcade per giocare. Nello store poi troverete tantissimi altri software da installare per accedere a tutte le piattaforme di streaming, nessuna esclusa. L'integrazione come tutti i prodotti Apple è perfetta, per esempio se è tardi e volete guardare una serie TV a notte fonda, con la funzione condivisione audio potete collegare due coppie di cuffie AirPods contemporaneamente per ascoltare insieme l'audio ognuno nelle sue cuffie.

APPLE WATCH SERIE 7

Apple Watch serie 7 è uno dei wearable più completi e funzionali in commercio. Lo smartwatch di Apple in questa nuova serie 7 aumenta la dimensione del Display diminuendo le cornici, ma non finiscono qui le novità: ricarica più veloce, 5 nuovi colori della cassa in alluminio e display più luminoso protetto da un nuovo cristallo più resistente. Oltre tutte le funzionalità di notifica e interazione con iPhone ricordiamo che Apple Watch serie 7 ha la possibilità di misurare l'ossigenazione del sangue oltre che essere in grado di effettuare un ECG cardiaco.

MAC MINI M1

Se vogliamo considerarlo il piccolo di casa Apple possiamo farlo, sicuramente è il punto di ingresso nel mondo dei computer della mela, ma di piccolo oltre le dimensioni il Mac Mini 2020 con processore M1 non ha realmente niente. La fluidità e la potenza di calcolo sono più che sufficienti per il 70% degli utilizzatori, il processore M1 che integra la GPU e la Ram da 8GB ha dato nuova vita a questo dispositivo rendendolo molto interessante. Potete sceglierlo come regalo di Natale per chi ha già un monitor, una tastiera e un mouse, non serve altro per entrare senza particolari rinunce nel mondo Apple. Unica nota che stona un pochino è la capacità di 256Gb di memoria; si può sopperire facilmente con una memoria esterna, ma se volete e la differenza di prezzo non è un problema è disponibile la versione con 512GB di memoria interna.

IPHONE 13

IPhone 13 mantenendo l'estetica del modello precedente, anche se con delle dimensioni leggermente diverse, sopratutto per quanto riguarda il notch ora più piccolo, ha fatto un bel salto in avanti per tutto il resto delle caratteristiche: troviamo un display più luminoso Super Retina XDR OLED e una GPU quad core il 20% più potente, da notare come cambiamento significativo anche l'autonomia che anche grazie alla nuova batteria da 3.240mAh ha avuto un buon incremento. Un regalo di Natale che crediamo possa essere gradito da chiunque, nessun dubbio invece per chi ha un modello precedente e già apprezza il mondo iPhone.

IMAC 24

Il desktop Apple iMac da 24 pollici che abbiamo selezionato, versione con CPU e GPU a 8 core, ricalca la scheda tecnica del Mac Mini che abbiamo visto poco sopra. Le grandi differenze si trovano ovviamente per prima cosa nel monitor, l'iMac ha integrato un monitor di qualità con delle caratteristiche che sono difficili da trovare in commercio su monitor classici. Se sommiamo questa differenza con l'audio integrato di buona qualità, e alla presenza nella versione selezionata di tastiera Magic Keyboard con Touch ID integrato e Magic Mouse forse il gioco vale la candela. Un Mac Mini con associato un monitor di questa qualità, di mouse e tastiera Apple come queste forse costerebbe anche più dell'iMac 24. Detto questo l'iMac 24 lo consigliamo come regalo di Natale per chi vuole un oggetto di design, adatto a quasi qualsiasi utilizzo o a qualcuno che non ha a disposizione già un set per accompagnare il Mac Mini.