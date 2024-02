Meta Quest 3 è migliore di Apple Vision Pro, parola di Zuckerberg | Video

Zuckerberg scende in campo per difendere il suo Meta Quest 3 contro il nuovo arrivato Apple Vision Pro, e lo fa con una modalità da lui spesso utilizzata, ossia intervenire direttamente all'interno dei suoi canali social fornendo un suo punto di vista ben preciso e in modo diretto. In un video pubblicato su Instagram, il CEO di Meta sostiene senza mezzi termini che il suo visore sia migliore della costosa controparte venduta da Apple "per la maggior parte delle cose", nonostante un prezzo decisamente inferiore (499 dollari contro i 3.499 dollari di Vision Pro). Durante un video di tre minuti, Zuckerberg elenca i vantaggi soffermandosi principalmente punta su comfort e quantità di contenuti disponibili.

"Sono abbastanza sorpreso che Quest sia così tanto migliore per la maggior parte delle cose che la gente usa questi visori, con quella differenza di prezzo. [...]Il futuro non è ancora scritto... Il modo migliore per prevederlo è inventarlo"