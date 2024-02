Apple Mappe, telecamere in tour per l'Italia: ecco quando saranno in ogni regione

Due giorni e Apple riprenderà le rilevazioni e le riprese su strada, "benzina" per le funzioni avanzate come "Guardati intorno" di Mappe, il software di navigazione che sui prodotti Apple si propone come alternativa a Google Maps. Il giorno di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, i mezzi e gli uomini di Mappe riprenderanno a girare per l'Italia, nello specifico per le 5 province della Campania in cui Apple ha programmato l'aggiornamento delle rilevazioni per la sua app. Il giorno dopo invece, giovedì 15 febbraio, la macchina organizzativa di Mappe si metterà in moto in Sicilia.

Come detto, per il rebuild 2024 di Mappe si muoveranno macchine e uomini. Non solo chi quelle macchine deve guidarle su e giù per lo Stivale così da raccogliere informazioni e foto su percorsi, strade e ambienti, ma pure gli addetti alla mappatura che gireranno a piedi i centri italiani inaccessibili alle auto. In questo caso infatti viene impiegato del personale con un sistema di raccolta dati a zaino, una versione più compatta del sistema di raccolta su veicolo che comunque consente di raccogliere insiemi di punti, quindi i riferimenti spaziali, e immagini LiDAR.