Apple annuncia gli utili del primo trimestre del 2024: bene i servizi, crollano gli iPad

Apple ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre fiscale 2024 , terminato il 30 dicembre 2023. Superando le stime degli analisti elaborate da Bloomberg, la società di Cupertino ha registrato un fatturato trimestrale di 119,6 miliardi di dollari (stimati 117,97 miliardi di dollari), in crescita del 2% su base annua , e un utile trimestrale per azione diluita di 2,18 dollari, in crescita del 16% rispetto allo stesso trimestre del 2023.

CRESCONO I SERVIZI, CROLLANO GLI IPAD

Il margine lordo per il trimestre è stato del 45,9%, in crescita rispetto al 43,0% dello stesso trimestre di un anno fa. Il consiglio di amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo in contanti di 0,24 dollari per azione ordinaria. Il dividendo sarà pagabile il 15 febbraio 2024 agli azionisti registrati a partire dalla chiusura delle attività il 12 febbraio 2024.

Questo il commento di Tim Cook, il CEO di Apple:

"Oggi Apple segnala una crescita dei ricavi per il trimestre di dicembre, alimentata dalle vendite di iPhone, e da un record di entrate di tutti i tempi nel settore dei servizi. Siamo lieti di annunciare che la nostra base installata di dispositivi attivi ha ormai superato i 2,2 miliardi, raggiungendo il massimo storico in tutti i prodotti e segmenti geografici. E mentre i clienti inizieranno a sperimentare l’incredibile Apple Vision Pro domani (oggi n.d.r.), siamo impegnati come sempre nella ricerca di innovazioni rivoluzionarie, in linea con i nostri valori e per conto dei nostri clienti”.

Come accade da oltre tre anni, Apple ancora una volta non fornisce indicazioni per il trimestre in corso che termina a marzo. Entrando già nel dettaglio, per quanto riguarda gli iPhone, le entrate sono arrivate a 69,7 miliardi di dollari, il 6% in più rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. I Mac hanno generato entrate per 7,8 miliardi di dollari, con un leggero aumento dell'1% anno su anno.