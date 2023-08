Nota scritta a mano da Steve Jobs su Apple-1 venduta all'asta per oltre 175.000 dollari

Una annotazione sull'Apple-1 scritta a mano da Steve Jobs è stata recentemente venduta per $ 175.759 ad un'asta ospitata da RR Auction, quella di cui vi abbiamo parlato a inizio agosto e che includeva svariati oggetti interessanti, tra cui un modello del celebre computer funzionante e firmato da Steve Wozniak.

Ma in questo caso parliamo di un semplice foglio di carta, che si presenta come una bozza delle specifiche della macchina Apple-1 insieme alle informazioni aggiuntive che Jobs voleva includere, oltre al testo della prima celebre pubblicità. "Solo scheda + manuale, 75 dollari. Un vero affare" si legge in una parte dell'annuncio scritto da Jobs. È inclusa la sua firma e l'indirizzo elencato è quello della casa dei suoi genitori, ossia quella che notoriamente è stata la prima sede storica di Apple.